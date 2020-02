Les cosplayers à travers l’Amérique collectent des fonds pour Bernie

Photo: Drew Angerer (.)

Bernie Sanders ne se présente pas à la présidence sur le dos des milliardaires. Il y arrive grâce aux dons de supporters, et aujourd’hui, c’est un tas de cosplayers.

Plus tôt dans la journée, hyenasandgin a lancé le hashtag Twitter #cosplayersforbernie. «Mes amis du Ballin’ Out Super Podcast (numéro un des podcasts animés de gauche) avaient récemment recueilli 420 $ pour Bernie et j’étais inspirée de voir si je pouvais collecter moi-même de l’argent », dit-elle à Kotaku.

«J’essayais de comprendre ce que je pouvais faire. Bernie est pour l’assurance-maladie pour tous (y compris les soins de santé mentale), la remise du prêt étudiant et un salaire minimum de 15 $. Je fais du cosplay depuis 20 ans et j’ai rencontré tellement de cosplayeurs incroyables dans la communauté dont la vie pourrait être améliorée avec Bernie en tant que président. “

«Les temps sont effrayants en ce moment et les gens veulent avoir l’impression de pouvoir faire du bien», dit-elle. “C’est aussi une chance pour les cosplayeurs de montrer leurs merveilleux costumes tout en donnant une somme d’argent qui est associée avec humour à la drogue ou à un acte sexuel et qui n’aime pas ça?”

Personne n’aime ça, c’est qui. Avec un objectif original de seulement 100 $, #cosplayersforbernie a dépassé le nombre de mauvaises herbes et le nombre de sexe alors que de plus en plus de cosplayeurs découvrent le hashtag et font un don.

Si vous êtes un cosplayeur et que vous souhaitez participer, le lien de don est ici.

