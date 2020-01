Les costumes Gwenom, Anti-Venom et Street Wear sont désormais disponibles dans Marvel Ultimate Alliance 3

Il y a quelques semaines, des dataminers ont dévoilé ce qui semblait être de nouveaux costumes pour Miss Marvel, Miles Morales, Spider-Gwen et Venom dans Marvel Ultimate Alliance 3: L’Ordre Noir. Cela fait un certain temps que nous n’avons rien entendu à leur sujet, mais les joueurs peuvent enfin profiter de ces nouveaux skins!

Nintendo a révélé aujourd’hui que les quatre costumes sont désormais disponibles dans le jeu. À savoir, les costumes donnent à Miles Morales et à Mme Marvel une cure de jouvence dans la rue, tout en transformant Gwen en sa forme de symbiote «Gwenom»! Pendant ce temps, Venom obtient un costume basé sur son alter-ego comique héroïque, Anti-Venom!

Découvrez de nouveaux costumes évoluant dans l’alliance dans MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order. Les costumes “Gwenom” de Spider-Gwen, “Anti-Venom” de Venom et les costumes Street Wear de Miles Morales et Mme Marvel sont disponibles dès maintenant! # MUA3 pic.twitter.com/i26MPZui3e

Allez-vous battre le mal dans ces nouveaux ratés aujourd’hui? N’hésitez pas à partager vos réflexions ci-dessous!

