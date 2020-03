Les créateurs d’Axiom Verge admirent l’expérience immersive de la PS5 Dualshock

Thomas Happ donne son avis sur la technologie qui nous accompagnera dans la nouvelle génération de consoles.

L’arrivée dunouvelle génération de consolesCela commencera avec PlayStation 5 et Xbox Series X. Le pari de Sony a enfin présenté ses caractéristiques techniques, bien que certains détails restent encore un mystère. Votre nouveau contrôleur, leDualshock 5, augmentent la demande d’expériences tactiles interactives sur PS5, selon les experts, et c’est quelque chose qui n’a pas été négligé parmi les développeurs.

Thomas Happ, créateur d’Axiom Verge et du prochain Axiom Verge 2, ont récemment parlé au portail d’actualités GamingBolt à propos de ce nouveau contrôleur PlayStation. Pour Happ, Dualshock 5 pourrait signifier “une plus grande immersion”,mais tout ne sera pas un avantage.

Plonger le Dualshock 5 pourrait être frustrant pour certains“Je pense qu’il pourrait être bon d’augmenter l’immersion. Ce serait vraiment bien de jouerjeux de course sans volantcontrôleur. Cependant,Cela peut être frustrant si vous avez l’habitude d’avoir des contrôles préciset cohérent, et maintenant ces contrôles changent en fonction du type de surface sur laquelle un personnage marche “, a déclaré Happ.

Happ minimise les téraflops de cette générationLe développeur a également exprimé son opinion sur la puissance de la Xbox Series X, bien que, selon ses mots,le changement ne serait pas perceptible au-delà de la qualité graphique que les jeux auraientgrâce au lancer de rayons. “Cela signifie simplement plus de détails et un meilleur éclairage grâce au lancer de rayons”, a déclaré Happ. “Bien sûr, la fréquence d’images sera toujours d’environ 30 ips, car les développeurs voudront étendre le matériel à ses limites”, a-t-il conclu.

Alors que Thomas Happ se prépare à lancer Axion Verge 2 pourNintendo SwitchÀ un moment donné en 2020, proche, comme indiqué dans la même interview, le monde se prépare à l’arrivée de la nouvelle génération. Les fonctionnalités et la puissance sont deux concepts qui font l’objet de nombreux débats ces jours-ci et que nous vous avons rapprochés il y a quelques jours dans notre analyse approfondie de toutes les fonctionnalités de la PS5 et de la Xbox Series X.

En savoir plus sur: PS5, DualShock 5, Hardware et Sony.

