Les créateurs de Cuphead sur l’inclusion

C’était le 16 janvier 2020 lorsque le dernier personnage qui ferait partie du premier Fighters’s Pass a été annoncé Super Smash Bros.Ultimate, mais ce n’était pas la seule surprise, car tout le contenu supplémentaire qui viendrait également dans le jeu a également été révélé. L’un de ces contenus est le costume des combattants Mii de Cuphead, le protagoniste de l’un de ces jeux sortis “récemment” sur Nintendo Switch grâce à la collaboration du Grand N et de la société créative de Windows, et rien que pour cette raison les développeurs de ce titre de plateforme assez complexe ont écrit un petit message via les réseaux sociaux dans lequel ils ont remercié pour la grande opportunité qui leur a été offerte.

Une bagarre se prépare sûrement! Cuphead rejoint Super Smash Bros.Ultimate en tant que costume Mii Gunner téléchargeable !! Disponible à l’achat sur 1/28, y compris le morceau de musique Floral Fury.

Nos plus sincères remerciements à @Sora_Sakurai et Nintendo pour cette opportunité incroyable! pic.twitter.com/1VWxO7XGxc

– Studio MDHR (@StudioMDHR) 16 janvier 2020

Il y a pas mal de développeurs qui aimeraient voir leurs personnages dans Super Smash Bros.Ultimate, car ce titre de combat croisé est l’un des plus populaires aujourd’hui, et il rassemble déjà beaucoup de personnages tirés de nombreux titres, soit sous forme de combattants, aides, esprits ou costumes. Ainsi, depuis Cuphead sera désormais représenté grâce à un costume Mii de son protagoniste, Studio MDHR, ses créateurs, a publié un petit message via le réseau social Twitter:

Une grande bataille se déroule! Cuphead rejoindra Super Smash Bros.Ultimate sous la forme d’un costume téléchargeable pour le Mii Gunman !! Il sera disponible à partir du 28 janvier et inclura la piste musicale “Floral Fury”. Nous remercions Masahiro Sakurai et Nintendo pour cette incroyable opportunité!

De plus, Toby Fox, créateur d’Undertale et Delta Run, ainsi que compositeur de Little Town Story et d’un thème de Pokémon Sword and Shield, a félicité cette étude pour l’une des réponses à son message:

Je suis tellement excité quand j’ai vu ça! Félicitations!

– tobyfox (@tobyfox) 16 janvier 2020

Ainsi, bientôt un autre titre rejoindra ce grand crossover qu’est Super Smash Bros.Ultimate. Et vous, quels personnages souhaiteriez-vous intégrer au jeu, soit sous forme de combattants du deuxième Fighters’s Pass, soit sous forme de costumes pour les personnages Mii?

