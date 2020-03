Les créateurs de Dreams bêta en cours pour des utilisations professionnelles en dehors de PlayStation

Par Stephany Nunneley,

Media Molecule a lancé un petit essai d’évaluation bêta pour les créateurs de Dreams afin d’utiliser leur contenu à des fins professionnelles en dehors du jeu.

Selon Media Molecule, il s’est penché sur la manière dont le contenu créé par les utilisateurs Rêves peut être utilisé à des fins professionnelles en dehors de PlayStation 4.

Tout le contenu original créé à l’aide de Dreams appartient au créateur et il est autorisé à l’utiliser pour son usage personnel, mais certains peuvent souhaiter utiliser le contenu créé comme opportunité commerciale.

“Nous avons eu beaucoup de questions de créateurs sur l’utilisation de Dreams pour des opportunités commerciales viables sur PlayStation, telles que des illustrations conceptuelles”, a déclaré Media Molecule. “Nous accueillons et encourageons les créateurs à le faire, mais c’est un nouveau territoire pour nous.

“Nous avons été occupés dans les coulisses à définir comment nous pouvons faciliter la tâche des créateurs à l’avenir. Nous lançons cela avec une évaluation bêta, où les créateurs peuvent soumettre une demande d’utilisation de Dreams pour un projet spécifique. »

La version bêta est ouverte à un groupe limité d’utilisateurs “dans le but d’apprendre comment les joueurs veulent utiliser Dreams sur PlayStation” et comment le développeur peut la prendre en charge. Les candidats devront avoir un projet en tête, un calendrier et être prêts à fournir des commentaires.

Cette évaluation bêta est uniquement disponible pour les membres Early Access qui ont publié des créations qui peuvent être consultées, ou une bande-annonce montrant le travail effectué dans le jeu.

Il y a eu beaucoup de choses sympas créées dans Dreams, et pas seulement des recréations d’IP telles que Metal Gear Solid, The Last of Us et Cyberpunk.

Vous pouvez consulter certains des jeux créés par les utilisateurs et d’autres créations ici.

