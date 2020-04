Les créateurs de Final Fantasy 3 révèlent de nouveaux secrets pour le 30e anniversaire du jeu

Alors que tout le monde est préoccupé par la nostalgie du remake de Final Fantasy 7, un Final Fantasy encore plus ancien célèbre son 30e anniversaire. Sorti le 27 avril 1990, Final Fantasy 3 a introduit le système de changement d’emploi et repoussé les limites de ce qu’un jeu pouvait faire à l’époque.

Square Enix a publié une nouvelle interview avec le créateur du jeu Hiromichi Tanaka sur le développement de Final Fantasy 3. Avec deux jeux Final Fantasy déjà à leur actif et des chariots de jeu augmentant dans l’espace de stockage, l’équipe a voulu repousser les limites avec Final Fantasy 3. “Nous avions appris à faire bon usage de la NES, et des chariots avaient atteint des tailles de données megarom qui étaient environ le double de celles de FFII”, a déclaré Hiromichi Tanaka. “Donc, nous faisions FFIII avec la mentalité de pousser la quantité de données qui peut être emballée dans ces chariots à ses limites extrêmes.”

Tanaka explique également comment ils sont passés de la FF2 chargée d’histoire à la FF3 à dominante mécanique. “C’est parce que M. [Akitoshi] Kawazu n’était pas impliqué “, a-t-il expliqué.” Lorsque M. Kawazu crée des histoires, elles ont une certaine caractéristique distinctive, de sorte que son implication a souvent tendance à ce que ce jeu se souvienne de l’histoire. “

Alors que Square, maintenant Square Enix, est maintenant une énorme entreprise avec des milliers d’employés, la société était beaucoup plus petite et son développement n’était pas aussi organisé qu’aujourd’hui. Tanaka explique que son implication s’est étendue à “essentiellement tout sauf l’histoire” avec Final Fantasy 3.

“Avec FFIII M. [Hironobu] Sakaguchi a commencé à écrire l’histoire, j’ai donc géré tout ce qui n’était pas lié à cela – bataille, menus, conception du système, tout cela “, a-t-il déclaré.

C’était également le premier jeu à être correctement documenté à Square, un processus qui est maintenant considéré comme le cœur du processus de développement. “Après avoir réalisé FFI et FFII, nous avons réalisé:” Oh, il n’y a plus de documentation “”, a-t-il expliqué. “Avec FFIII, nous avons décidé de créer un plan de projet officiel, d’organiser tous les documents dans un classeur et de les archiver correctement.”

Final Fantasy 3 a été la première apparition de nombreuses fonctionnalités désormais emblématiques de la série, y compris Moogles, le système d’invocation, et même la fête avec le personnage principal du jeu. Hiromichi Tanaka aborde cela et plus encore dans l’interview complète, qui vaut la peine d’être lue pour tout fan des jeux classiques de Final Fantasy.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: le remake de Final Fantasy 7 expliqué aux nouveaux arrivants

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.