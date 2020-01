Les créateurs de Goose Game aident à prendre en compte le passé de l’Australie

Reconnaissant que leur studio – comme tout le reste en Australie – est construit sur des terres volées, les créateurs de Untitled Goose Game House House se sont engagés à payer «au moins 1% de nos revenus» en tant que loyer aux groupes autochtones.

C’est une chose relativement nouvelle en Australie, née d’un désir croissant parmi beaucoup d’entre eux de tenir pleinement compte du passé colonial du pays. Ces dernières années ont vu un appel croissant (mais toujours muet) à la date à laquelle nous célébrons le Jour de l’Australie – historiquement le 26 janvier -, car il commémore la fondation de l’Australie coloniale, quelque chose qui ne résonne pas seulement avec un monde plus diversifié et multiculturel société, mais qui marque également le début de plus de 200 ans de traitement odieux envers les peuples autochtones.

House House effectue les paiements via le programme Pay The Rent, qui verra l’argent donné à trois groupes: le Conseil de la tribu Wurundjeri (le studio de House House se trouve sur la terre Wurundjeri), les Warriors of Aboriginal Resistance et Seed Mob, une organisation axée sur le changement climatique. organisation.

.