Les créateurs de Homestar Runner viennent de sortir une bande-son massive

Chante avec moi: aujourd’hui, la journée du travail est la fête du Travail …

Rappelez-vous Homestar Runner? Vous savez, l’une des meilleures choses qui se soit jamais produite sur Internet? Le dessin / site Web / chose surréel, idiot et infiniment citable sur Internet était une présence déterminante du début des années 2000. Et maintenant (pointe du chapeau à Nerdist ici), les créateurs ont publié un album de bandes sonores tentaculaire en trois volumes. Ainsi, les sons de Homestar Runner peuvent vous appartenir pour toujours.

Cet ensemble de bandes sonores n’inclut pas les plus grands, les plus grands succès – ceux-ci étaient déjà sortis sous la forme d’albums «Strong Bad Sings» – et il ne comprend pas tout de l’historique des sorties tentaculaires du site Web. Mais ce qui est ici est génial. La chanson thème de «Teen Girl Squad»! «Aujourd’hui, c’est la fête du Travail»! La chanson de cette fois, Strongbad est allé en prison!

Si ce paragraphe précédent ne vous ressemblait pas à un charabia complet, c’est probablement une version que vous apprécierez. Il est disponible sur Spotify et la plupart des autres points de vente en streaming (même Tidal!), Et vous pouvez l’acheter via Amazon, iTunes ou Google Play Store.

Si votre jingle d’absurde Homestar Runner préféré n’est pas représenté ici, ne vous inquiétez pas, d’autres volumes arriveraient.

