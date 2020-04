Les créateurs de Jackbox lancent un spectacle de célébrités en direct pour la charité

Ben Schwartz sera l’un des premiers invités célèbres dans le nouveau jeu télévisé de Jackbox. Photo: Kate Green (.)

Une nouvelle série en direct intitulée Celebrity Jackbox: Games & Giving opposera des personnes légèrement célèbres les unes aux autres alors qu’elles jouent à des jeux de société Jackbox pour collecter des fonds pour les personnes touchées par la pandémie de Covid-19 en cours.

“Chaque épisode, une nouvelle équipe de personnalités célèbres jouera une variété de jeux de la collection de Jackbox de 30 titres tout en mettant en évidence une nouvelle organisation répondant aux besoins intenses et soudains de ceux touchés par COVID-19”, a déclaré le studio dans son communiqué de presse. annonçant le spectacle. “Jackbox Games fera un don de 100 000 $ à chaque organisation en vedette, pour un total de 1 million de dollars de dons au cours de la série.”

Le premier épisode est diffusé le 1er mai à 21 h 00. sur Twitch et d’autres plateformes de streaming, et il y aura 10 épisodes au total. Les invités incluent Finn Wolfhard de Stranger Things, Thomas Middleditch de Silicon Valley, Jillian Bell de Workaholics, Josh Hutcherson de Hunger Games et Sonic lui-même, Ben Schwartz. Comme bonus amusant, tous ceux qui regardent peuvent se connecter au match sur Jackbox.tv avec leur téléphone pour voter pour leurs réponses préférées et attribuer des points bonus.

Les jeux Jackbox englobent des choses comme Fibbage, où les joueurs soumettent des entrées anonymes à des questions-réponses à choix multiples et essaient de se convaincre les uns les autres comme la bonne réponse. Des compilations Party Pack plus récentes ont inclus des batailles de rap de style madlibs ainsi que des versions mises à jour du jeu-questionnaire original du studio You Don’t Know Jack. Ils sont un excellent moyen de montrer à vos amis les plus proches à quel point vos processus mentaux sont dépravés ou bizarres; un peu comme Words Against Humanity mais sans la cruauté et le racisme.

Ce n’est pas la première fois que Jackbox lance un jeu télévisé. En 2001, Paul Reubens a animé You Don’t Know Know Jack sur ABC. Les concurrents devaient répondre à des questions triviales pour de l’argent tandis que Reubens les rabaissait et agissait généralement comme un énorme fluage. Cela n’a duré que six épisodes.

