Les créateurs de jeux de Cthulu reconnaissent que Lovecraft était un raciste

H. P. Lovecraft était un écrivain très talentueux dont le mythe de Cthulhu est l’une des grandes œuvres absolues de la fiction moderne. Il était aussi – et c’est quelque chose que très peu d’entreprises profitant de ses travaux reconnaîtront – un raciste massif.

Je ne parle pas de “oh, c’était le bon vieux temps, il avait des opinions désuètes comme beaucoup de gens”, un peu de racisme. Lovecraft était un suprémaciste blanc, dont les écrits personnels sur les Italiens, les Noirs et les Juifs étaient aussi horribles que toutes ses histoires d’horreur surnaturelles. Cette excellente pièce pour Literary Hub de Wes House résume:

Ses lettres débordent de théories du complot antisémite d’un juif clandestin opposant les mondes économique, social et littéraire de New York à «la race aryenne». Il a mis en garde contre «le juif [who] doit être muselé “car”[he] se dégrade insidieusement [and] Orientalise [the] civilisation aryenne robuste. »Ses sympathies pour la montée du fascisme étaient également transparentes. “[Hitler’s] vision . . . est romantique et immature », a-t-il déclaré après que Hitler est devenu chancelier de l’Allemagne. “Je sais que c’est un clown mais mon dieu j’aime le garçon!”

Et son mépris pour les Noirs était encore plus profond. Dans son poème de 1912 intitulé «Sur la création des nègres», les dieux, qui viennent de concevoir l’homme et la bête, créent des noirs sous une forme semi-humaine pour peupler l’espace entre les deux. Concernant le terrorisme domestique des minorités blanches dans l’Alabama et le Mississippi à prédominance noire, il les a excusés de «recourir à des mesures extra-légales telles que le lynchage et l’intimidation [because] les mécanismes juridiques ne les protègent pas suffisamment. »Il a déploré ces tensions maussades comme regrettables, mais a néanmoins déclaré que« tout vaut mieux que la mongrelisation qui signifierait la détérioration désespérée d’une grande nation ». peur corporelle; il insiste sur le fait que seulement «la douleur et le désastre [could] viennent du mélange du noir et du blanc.

Ouais, ouais. Il est donc agréable de voir Evil Hat Productions, l’équipe derrière le prochain RPG de table Fate of Cthulhu, inclure une note dans le livre faisant référence à ceci:

Voici une version plus grande si vous êtes sur un téléphone:

Je dis que c’est bien parce que dans les bandes dessinées, les jeux de société et les jeux vidéo, je ne me souviens pas avoir vu cela auparavant, bien que ce soit l’un des grands faits tacites derrière tant d’inspiration et d’écriture de Lovecraft.

Personne ne dit de ne pas se livrer à des œuvres de nature lovecraftienne. Cela vient des gens derrière un jeu basé sur Cthulu, après tout. Mais, tout comme Warner Bros.a fait avec ses avertissements d’avant la caricature, il est toujours important au 21ème siècle de reconnaître (ne serait-ce que pour l’éducation) que certaines de nos œuvres les plus aimées viennent d’un endroit moins qu’agréable, et j’espère que cela convaincra d’autres entreprises travaillant à partir des écrits de Lovecraft en 2020, comme Fantasy Flight, de suivre le mouvement.

