Les créateurs de Shovel Knight vont bientôt annoncer quelques surprises

L’année dernière, nous avons appris que Yacht Club Games, le développeur responsable de Shovel Knight, se distancerait un peu de cette franchise. Cela ne signifie cependant pas qu’ils n’auront plus de nouvelles annonces à faire, au contraire, il semble qu’ils aient des surprises à partager avec leurs followers et a l’intention de le faire à travers une vidéo spéciale.

La société a annoncé sur son site Web que le 26 février à 11 h 00 (heure de Mexico), elle réaliserait sa deuxième émission Yacht Club Games Present, qui sera axée sur Shovel Knight Dig ( titre qu’ils développent actuellement) et Cyber ​​Shadow (le premier jeu dans lequel ils auront le rôle de distributeur). Ce qui est très intéressant, c’est que dans la déclaration, le développeur et le distributeur ont promis qu’il y aura «des surprises jamais vues auparavant».

La société n’a pas partagé plus de détails à ce sujet ni donné d’indices pour exciter les fans, mais rappelez-vous simplement que lors de la première diffusion, qui a eu lieu l’année dernière, il y a eu plusieurs surprises liées à Shovel Knight; en fait, c’est dans cette vidéo que Shovel Knight Dig a été révélé. Cela dit, il est très probable qu’à cette occasion, il y ait aussi de nombreuses surprises, comme le prévoyaient les Yacht Club Games et donc, si vous en êtes fan, vous ne voudrez pas le manquer. Vous pouvez suivre le flux sur leur chaîne YouTube et Twitch. Ici, dans LEVEL UP, nous vous informerons des annonces faites par l’entreprise.

La deuxième édition de Yacht Club Games Presents arrive

Comment recevez-vous cette annonce? Pensez-vous qu’ils annoncent une nouvelle propriété? Souhaitez-vous qu’un nouveau projet de distribution soit annoncé? Dites-le nous dans les commentaires.

Dans le cas où vous n’aviez pas entendu parler de la franchise Shovel Knight, nous vous avons dit qu’il avait été annoncé que le développeur travaillait sur un nouvel épisode, Shovel Knight Dig et que les amiibos en attente de lancement étaient déjà sur le marché. Quelque chose s’est produit récemment, c’est que la série a eu 5 ans, au cours de laquelle plus de 2,5 millions de jeux ont été vendus. Si vous souhaitez en savoir plus sur les Yacht Club Games, nous vous invitons à consulter cette page.

Restez informé avec nous, dans LEVEL UP.

Source

.