Les créateurs d’un éventuel nouveau jeu

En 2018, il est venu sur Nintendo Switch Mega Man 11, après que cette saga n’ait pas eu de nouvelle livraison depuis de nombreuses années. Cependant, les aventures de ce “méga être” ne se limitent pas à celles de la saga principale, car il existe d’autres sagas telles que Mega Man Star Force ou Mega Man Battle Network qui a également sa base de fans, et c’est précisément cette dernière saga, celle dans laquelle Mega Man est un être informatique, dont nous avons maintenant parlé que faudrait-il pour que ses développeurs se mettent au travail avec une nouvelle tranche.

Les développeurs de Mega Man Battle Network devraient développer de nouvelles mécaniques pour rendre possible un nouvel épisode de cette saga.

Comme l’ont commenté Masakazu Eguchi et Kazuhiro Tsuchiya, développeurs de Mega Man Battle Network dans une interview à Tokyo TV, ils sont conscients que cette saga a une grande base de fans, mais pour faire une nouvelle suite, ils doivent se préparer bien à l’avance et bien réfléchir aux idées qu’ils vont mettre en œuvre, penser à quel public ils seront destinés, faire une étude pour savoir si les ventes seraient vraiment nécessaires pour considérer le nouveau produit comme un succès commercial, etc. En outre, ils doivent également être capables de surmonter eux-mêmes ce qui a déjà été vu dans les livraisons passées, ce qui est très complexe.

Par conséquent, il est clair que, principalement, pour nous de voir un nouvel épisode de Mega Man Battle Network, en dehors du produit dépassant toutes ces phases avant le début de son développement, ses créateurs doivent également être en mesure de mettre en œuvre de nouvelles idées et mécanique qui fait, même si elle a l’essence de ce qui a été vu auparavant, elle a également un certain air de nouveauté qui maintient les joueurs collés aux écrans du début à la fin.

Via

Connexes