Les créateurs noirs espèrent un avenir où les super-héros noirs ne sont pas «niches»

Dans les années 1990, les conteurs noirs passaient un moment à Hollywood. Comme indiqué dans cette histoire désormais un peu cringey du New York Times, le noir était «à la mode» et les décideurs hollywoodiens «commençaient à reconnaître qu’un public blanc dépenserait de l’argent pour voir des films noirs». Des cinéastes noirs comme Melvin Van Peebles, les frères Hudlin et Robert Townsend ont obtenu des ressources et du soutien pour raconter leurs histoires; à la télévision, des émissions comme Living Single et Moesha sont devenues des succès et ont aidé les réseaux en plein essor Fox et UPN à développer leurs activités. L’ère n’a pas duré. Dans les années 2000, les réalisateurs de films noirs ne se trouvaient plus en demande, et à la télévision, les fusions de réseaux et l’augmentation de l’appétit pour la télé-réalité signifiaient de se détourner des émissions majoritairement noires en faveur d’un appel au public «grand public» (lire: blanc), comme décrit dans le livre de 2005 The Sitcom Reader.

Une trentaine d’années plus tard, les conteurs noirs se demandent si l’histoire est sur le point de se répéter, alors même qu’ils célèbrent le progrès. Aujourd’hui, les super-héros noirs prospèrent enfin à la télévision, avec des émissions telles que Doom Patrol et The Boys mettant les super-héros noirs à l’avant-plan après des décennies de relégation ou d’ignorance. Les progrès dans la représentation ont été longs à venir, mais avec des personnages comme Sister Night (Regina King) de Watchmen et Sam Wilson (Anthony Mackie) du prochain The Falcon and the Winter Soldier démantelant le mythe selon lequel les héros noirs ne peuvent pas faire appel pour tout le monde, il semble bien que nous ne soyons qu’au début d’un mouvement au potentiel illimité. Cependant, pour entendre des experts et des créateurs, l’optimisme vient avec prudence.

“C’est une aubaine?” Denys Cowan, co-fondateur de Milestone Media et co-créateur du héros de bande dessinée Static, a répondu lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’augmentation soudaine des super-héros noirs à la télévision. “C’est bien de voir plus de diversité, mais je ne sais pas si c’est vraiment suffisant.” Cowan a fait tomber les barrières en 2000 avec Static Shock, une série animée pour enfants sur un héros adolescent noir nommé Static qui a duré quatre saisons, et s’est souvenue avoir participé à des réunions où des cadres blancs lui ont dit sans détour que les Noirs n’achetaient pas de bandes dessinées. Bien qu’il aime que des histoires comme Black Lighting et Watchmen soient racontées maintenant, Cowan a dit qu’il y en avait tellement plus à raconter. Cependant, il y a une pénurie de dirigeants de réseau prêts à mettre la foi et l’argent dans ces projets. “C’est toujours un combat”, a déclaré Cowan.

Les créateurs et les membres de la soi-disant communauté de blerd vivent dans un état de dissonance cognitive: joie de voir enfin ces histoires à la télévision, peur que cela puisse être éphémère et scepticisme quant à la profondeur des représentations. “Il y a une sorte de changement de paradigme”, a déclaré Evan Narcisse, qui a co-écrit Rise of the Black Panther avec Ta-Nehisi Coates et a contribué au récent # 1 de Marvel’s Voices. D’une part, a expliqué Narcisse, des émissions comme Luke Cage et Black Lightning représentent un tournant, car “non seulement les personnages noirs sont au centre de ces émissions, mais les salles de création sont également noires. Luke Cage n’a pas eu à expliquer chaque petit mot d’argot ou de discussion en groupe pour essayer de plaire à un public qui n’est pas comme le noir. ” Cela dit, “il y a une prise de conscience que cela pourrait disparaître demain”, a expliqué Narcisse. “Tout le monde est reconnaissant d’avoir sa chance. Mais vous voyez quelqu’un comme Greg Berlanti – et aucune ombre à Greg Berlanti, parce que ce qu’il a accompli est impressionnant – mais [Black Lightning executive producer] Salim Akil n’entre que parce que Greg l’a fait entrer. Il n’en demeure pas moins que ce sont les décideurs blancs qui doivent ouvrir la porte. “

Karama Horne, rédactrice en chef de SyFy Wire et geek de genre connue sous le nom de theblerdgirl, dit qu’elle est remplie d’excitation et de réserve à parts égales – consciente que les projections précédentes d’un buste de super-héros ne se sont pas exactement déroulées non plus. “Dans une certaine mesure, je pense que le concept de super-héros noirs pourrait être considéré comme une mode passagère. Mais les gens ont dit qu’avant que Black Panther ne soit sorti et ait gagné un milliard de dollars. Et nous entendons ces mêmes voix le dire encore.” Plutôt anxieux, Horne est plus excité, ravi de voir comment Black Lightning dépeint une famille noire de manière nouvelle, ou des nouvelles de la prochaine série Disney + Moon Girl et Devil Dinosaur, qui se concentrera sur une fille de 9 ans qui est également le personnage le plus intelligent de l’univers Marvel.

Néanmoins, la sortie de Black Panther en 2018 a marqué un tournant, et le succès du film a ironiquement provoqué une observation quelque peu douloureuse et frustrante que l’écrivain Jameel Salim (South Park, Désenchantement) a résumé succinctement: “Regardez combien d’argent Black Panther a fait. Vous pensez il y aurait 10 films de super-héros noirs en développement, mais il n’y en a pas. Je pense [executives] attribuer son succès plus à Marvel qu’à la puissance du dollar noir. “Travaillant maintenant avec 50 Cent pour amener la série animée Trill League à la nouvelle plate-forme de streaming Quibi, Salim a déclaré que ce sont ces streamers – Amazon avec The Boys, Netflix avec Raising Dion et Luke Cage – qui ont ouvert des opportunités pour des histoires de super-héros noirs, dont certaines ne seraient probablement jamais diffusées sans la multitude de plateformes à la recherche de contenu. “[Black stories] sont toujours considérés comme un marché de niche “, a-t-il déclaré, soulignant à quel point le streaming est moins risqué qu’un film ou une émission en prime time sur un grand réseau.” Ça craint, mais en même temps, je comprends. [The system] est dirigé par des Blancs. Même si c’est juste subconscient, ils ont tendance à se tourner vers des projets dans lesquels ils peuvent se voir. “

Même si le nombre de personnages de super-héros noirs atteignant de grands et petits écrans ralentit, les experts conviennent que l’ampleur et les nuances des histoires racontées maintenant ont changé la télévision pour le mieux. Post-Watchmen, à peu près tous les créateurs noirs ont signé une invitation à vie au barbecue proverbial de Damon Lindelof, qui a dirigé une histoire sans précédent sur une combattante du crime noire, un dieu noir voyageant dans le temps et le massacre de la course de Tulsa à HBO . Beaucoup saluent Black Lightning pour la façon dont il montre une famille noire découvrant comment fonctionner dans des circonstances incroyablement éprouvantes.

“Nous sommes allés au-delà du tokenisme”, a déclaré Narcisse. “Les communautés de nerds noirs sont en phase avec la façon dont nous sommes représentés. [African Americans] peut être rendu facilement dans les mascottes, donc nous regardons toujours pour voir si cette personne noire devient un [dimensional] personne. “Les créateurs espèrent des possibilités élargies à l’avenir quand il s’agit d’explorer des couches inexplorées d’identité noire à l’écran. Narcisse, a déclaré qu’il aimerait voir plus de points de vue queers noirs et plus de conflits intergénérationnels explorés Horne veut voir plus de contenu pour les enfants; Salim veut voir plus de jeunes super-héros noirs qui sont branchés et cool par opposition au type un peu ringard, comme Miles Morales de Spider-Man: Into the Spider-Verse. (Denys Cowan, pour mémoire, voudrait rappeler à tout le monde que Milestone Media, une entreprise qu’il a aidé à créer il y a des décennies, présentait une gamme variée de personnages, y compris des personnes LGBTQ, avant que de telles représentations ne commencent à devenir plus courantes.) Quoi qu’il arrive ensuite, créateurs et fans ne prenez pas tout cela pour acquis.

“C’est un bon moment”, a déclaré Narcisse. “C’est prometteur. J’espère juste que le réservoir d’oxygène ne se fermera pas de si tôt.”

