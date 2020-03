Les créateurs originaux de Burnout créent un nouveau coureur en monde ouvert

Le premier jeu de conduite dangereuse est sorti il ​​y a moins d’un an. Image: Three Fields Entertainment

Dangerous Driving 2 est le quatrième jeu de course d’arcade sur lequel le développeur vétéran Alex Ward a travaillé en autant d’années. Lui et un peu plus de la moitié des sept employés de Three Fields Entertainment ont quitté le Royaume-Uni pour le montrer au PAX East avant sa sortie en 2020 sur Xbox One, PS4, PC et Switch. La démo du jeu dure environ une minute et ne donne aucune idée du monde ouvert rythmé par des tas de voitures multiples que Three Fields essaie de construire. Alors, je lui ai demandé pourquoi l’amener?

«Pour faire connaître le logiciel, parce que la plupart des gens n’ont jamais entendu parler de nous, parce que nous sommes sept personnes», explique Ward. «Je me suis présenté l’an dernier avec un match terminé. Apparemment, les jeux prennent des années à se faire connaître, alors nous montons et montrons le jeu et nous reviendrons et nous reviendrons. “

Il y a deux décennies, Ward dirigeait le premier Burnout de Criterion Games, le début d’une longue série de coureurs d’arcade qui évitaient le genre de minutie que les passionnés de la culture automobile aiment à nerd, se concentrant plutôt sur le fait de donner aux joueurs le frisson de dévier du trafic sur les zones peuplées. des autoroutes où les accidents pourraient être transformés en faux pas frustrants ou effrayants en une forme d’art. Quelques années plus tard, Criterion a été acheté par Electronic Arts, et en 2009, l’éditeur a annoncé que le studio avait été mis au travail sur sa longue série Need For Speed.

En 2014, Ward était sorti et formait Three Fields avec les anciennes collègues de Crionion Games, Fiona Sperry et Paul Ross. Le premier jeu du studio était un simulateur de physique chaotique appelé Dangerous Golf. Depuis lors, Three Fields a travaillé dur pour produire des successeurs spirituels à Burnout, d’abord avec Danger Zone, une lettre d’amour au mode crash de Burnout, et maintenant Dangerous Driving, dont le dernier est destiné à être un jeu mondial ouvert plus dans la veine de Burnout: Paradise.

Image: Three Fields Entertainment

J’ai fait un effort concerté pour apprécier la version 2018 d’Ubisoft sur cette formule, The Crew 2, et je l’ai trouvée décevante à chaque tour, alors j’ai demandé à Ward ce qu’il pense qui retient d’autres jeux du genre. “Ce serait révélateur, n’est-ce pas”, dit Ward. Il cite ensuite Star Wars: “Comme le dit Han Solo,” c’est le vrai truc “.”

Il continue, rejetant la prémisse d’être invité à commenter le produit d’un concurrent. «Que pensez-vous de IGN dot com? Qu’est-ce qui manque? Que pensez-vous de Game Informer? Javy avait l’habitude de travailler pour eux », dit-il, pointant du doigt l’un des chargés de relations publiques aidant Three Fields à promouvoir le jeu. «Que pensez-vous de Game Informer? Ils vendaient des millions; Que se passe-t-il? Qu’est-ce que tu penses? Qui va gagner le Super Tuesday? “

Il est clairement difficile d’amener Ward à parler de ce qui distingue Dangerous Driving 2, mais une fois que je joue la démo, je peux voir un indice de la réponse à cette question. Je suis loin du public cible du jeu, mais assis pour y jouer sur l’un des plus petits stands de PAX East, situé au milieu des milliers de personnes qui parcourent la salle d’exposition et des centaines d’autres développeurs et entreprises faisant leur meilleure routine d’aboiement de carnaval, il me gagne immédiatement. Je prends la roue virtuelle de ce qui ressemble à un croisement hors marque entre une Ford Mustang et une Dodge Charger et je commence à l’abattre tout de suite. La voiture se sent bien, lourde et puissante car elle plane à droite et à gauche après chaque traction de la baguette.

“J’ai des amis qui travaillent sur de grands jeux majeurs”, dit Ward. «Il y a 9 500 personnes dans l’équipe. À quel point sont-ils connectés, que disent-ils quand ils partent “Je pense que la manipulation est nul”, “Je pense que la quatrième heure est ennuyeuse”? “

Quelques instants plus tard, mon premier virage serré arrive et je claque dans le garde-corps. Ma voiture commence à rouler et la caméra ralentit pour flâner sur chaque étincelle, nuage de poussière et panache de fumée, la collision se lève. C’est marrant. Mais, quelques instants plus tard, la démo est terminée. Une fois terminé, il se répète une demi-douzaine de fois de plus. Regarder le trafic venant en sens inverse à 70 miles à l’heure est déjà satisfaisant en soi, mais la démo ne m’a pas aidé à comprendre pourquoi Three Fields fait une autre conduite dangereuse juste un an après la sortie du dernier, ou pourquoi elle est arrivée à PAX East pour montrer une telle construction précoce.

“J’aimerais pouvoir vous dire tout ce que nous allons faire, mais je ne peux pas, parce que je dois vous le répéter à Seattle, n’est-ce pas?” Dit Ward en faisant référence à PAX West. “Et vous ne viendrez plus me voir à Seattle, parce que je vous ai déjà tout dit. Mais, hé, vous avez besoin des publicités non? Alors je comprends, je le sais vraiment. »

Ward est prêt avec un arsenal de métaphores pour décrire la petite équipe de Three Fields. Pendant le développement, explique-t-il, ils peuvent être un groupe qui aime jouer ensemble. Le développeur Phil Maguire me raconte ensuite à quel moment Ward a pu créer une zone entière dans le jeu pendant un week-end grâce à de nouveaux outils qui aident à générer automatiquement de grandes sections de route ouverte. Quand les choses doivent être changées, elles forment un groupe agile de forces spéciales. Maguire est fier du soutien de l’équipe après le lancement de la première conduite dangereuse qui a ajouté des modes en ligne et des corrections de bugs jusqu’en septembre dernier. Et ici à PAX East Ward appelle le studio “Une équipe de football de lycée au Super Bowl.”

Lorsqu’un groupe d’enfants pourrait se prélasser sous les projecteurs de l’un des plus grands événements sportifs de l’année, Ward semble prêt à rentrer chez lui. «Épuisant», dit-il lorsque je demande comment s’est passé le spectacle. Également cher. Il montre la grande télévision à écran plat sur laquelle Dangerous Driving 2 joue, la table sur laquelle il est assis, et même le tapis noir miteux sous nos pieds – tout ce que Three Fields doit débourser pour louer et s’effondrer avant de voler en arrière l’Atlantique. Le stand n’a même pas de bannière accrocheuse. Au lieu de cela, l’artiste Simon Phipps a dessiné des maquettes de voitures avec de gros marqueurs audacieux sur des bouts de carton et les a accrochées au rideau les séparant de la prochaine rangée de cabines.

Le studio a récemment annoncé que le premier Dangerous Driving obtiendrait son septième correctif de difficulté de réglage et l’ajout de meilleures flèches de course.

Se présenter à une grande conférence avec un jeu à monde ouvert dont la démo n’a pas de monde ouvert juste pour augmenter la reconnaissance de son nom peut sembler cynique, mais il peut aussi être tout ce que Three Fields peut faire pour rester indépendant et ne pas retourner travailler sous le grand jour, parapluie d’entreprise anonyme de l’un des principaux éditeurs.

“J’ai des amis qui travaillent sur de grands jeux majeurs”, dit Ward. «Il y a 9 500 personnes dans l’équipe. À quel point sont-ils connectés, que disent-ils quand ils partent “Je pense que la manipulation est nul”, “Je pense que la quatrième heure est ennuyeuse”? ” Comment pouvez-vous faire un changement? La réalité est que non. C’est pourquoi nous sommes dans une petite équipe. Parce que nous y sommes allés, nous avons fait partie de grandes équipes. Cela devrait être plus facile et pas plus difficile, mais vous faites partie d’une grande équipe, il y a beaucoup d’endroits où se cacher. “

Ward a parlé publiquement dans le passé du manque de soutien que Criterion lui semblait de EA pour Burnout: Paradise. “Personne d’autre ne voulait créer un jeu mondial ouvert”, a-t-il déclaré à Gamasutra dans une interview en 2018, affirmant que Burnout n’avait jamais reçu le même niveau de soutien d’EA que Need For Speed. L’ironie, bien sûr, est que maintenant Three Fields essaie de créer un jeu de conduite en monde ouvert avec beaucoup moins de ressources.

En fin de compte, Ward a réussi à trouver quelque chose à dire sur ses concurrents. “Qu’est-ce que je pense qui manque?” Dit Ward. “Passion. Je pense que la passion fait défaut. “

.