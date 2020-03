Les créatures Johto viendront dans la collection de chemises Pokémon personnalisables

Il y a quelques jours, les célébrations Pokémon ont eu lieu pour son 24e anniversaire. Le grand événement n’a pas été exclusivement célébré dans les jeux vidéo, mais pour cette raison, The Pokémon Company et la marque de chemises Stitch ont annoncé de nouveaux modèles inspirés du Pokémon de Johto.

Grâce à son site Web, Stitch Originals a annoncé que la collection de chemises inspirées de Pokémon sera élargie, car plus de modèles seront disponibles pour que les utilisateurs puissent faire leur favori. Plus précisément, il a été révélé qu’il y aura 100 autres modèles, correspondant à la génération II Pokémon de Johto.

Bien que les 100 modèles devraient apparaître en mars, seuls 20 sont disponibles pour le moment: ceux de Chikorita, Cyndaquil, Totodile, Spinarak, Pichu, Togepi, Skiploom, Jumpluff, Sunflora, Quagsire, Slowking, Girafarig, Pineco, Scizor , Delibird, Mantine, Stantler, Smeargle, Smoochum et Blissey, qui peuvent être sélectionnés en précommande ce week-end. Cependant, ceux de Totodile, Quagsire et Smeargle étaient déjà épuisés au moment de la rédaction de la note.

Il a également été annoncé qu’il existe déjà des tailles pour les enfants, donc si vous voulez donner une chemise à un petit dresseur de Pokémon, vous pouvez le faire. Nous vous informons également que vous pouvez combiner ces nouveaux modèles avec ceux des 151 Pokémon Kanto.

Ce que vous devez savoir, c’est que, étant personnalisables, ces vêtements ont un prix variable, qui dépend du nombre de motifs qui sont ajoutés à la chemise. Le coût par pièce peut varier de 100 $ US à 135 $ US, dans le cas des hommes et des femmes. Le prix minimum des chemises pour enfants est de 85 $ US.

Quels sont ce genre de chemises?

Stitch Originals permet à travers son site Web de sélectionner une chemise et de la personnaliser avec les dessins du Pokémon. Il consiste à choisir un type de chemise (type de col, manche, poche, boutons) puis à ajouter un motif inspiré de Pokémon. Différents modèles peuvent être appliqués à la même chemise, mais le coût sera plus élevé, mais oui, il n’y a pas de restrictions de mode, vous pouvez donc faire la combinaison la plus originale avec les motifs de vos personnages préférés.

Nous vous laissons avec 2 images de ces dessins qui peuvent être appliqués aux chemises.

Conception de Cyndaquil

Conception Mantine

Comment recevez-vous ces nouvelles? Vous attendiez-vous à ce que des Pokémon de cette génération soient ajoutés? Souhaitez-vous commander une chemise personnalisée? Dites-le nous dans les commentaires.

