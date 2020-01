Les dates de fin de l’événement de raid Gigantamax de Pokemon Sword / Shield sont révélées

The Pokemon Company a révélé les dates de fin de Épée et bouclier PokémonL’événement Gigantamax Raid en cours avec Alcremie, Coalossal, Lapras, Appletun et Flapple.

Comme annoncé sur Twitter, le Pokémon Gigantamax présenté ne sera plus disponible à des tarifs plus élevés après les dates suivantes:

Gigantamax Alcremie: Se termine le 31 janvier

Gigantamax Coalossal, Lapras, Appletun & Flappe: Se termine le 7 février

Au moment d’écrire ces lignes, il n’a pas été confirmé si un nouveau lot de Gigantamax Pokemon sera disponible à des tarifs plus élevés une fois cet événement terminé. Notre guide Raid Battle a été mis à jour avec ces détails, et nous nous assurerons d’apporter plus d’informations au fur et à mesure.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

