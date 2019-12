Les dates internationales 2020 annoncées par Valve

L'international est la finale du circuit Dota 2 Pro. C'est l'un des plus grands événements du calendrier esports. À quelques mois de la TI9, Valve a annoncé les dates de la TI10 en 2020. Donner aux fans suffisamment de temps pour se préparer et tenter d'obtenir des billets pour le plus grand événement du calendrier Dota 2.

L'International 2020 se déroulera du 18 au 23 août. L'événement aura lieu en Suède, la première fois que l'Europe accueille l'événement depuis TI1 en 2011. Avec l'Europe sans doute l'une des meilleures régions de Dota 2, il est logique que le plus grand événement de Dota revienne en Europe après si longtemps de la région. C’est une preuve que l’équipe de puissance européenne OG a remporté deux titres TI consécutifs et est devenue la première équipe de l’histoire de Dota à défendre sa couronne TI.

Assurez-vous d'avoir du temps libre dans votre calendrier en août prochain! L'événement principal international se déroulera du 18 au 23 août.

– DOTA 2 (@ DOTA2) 18 décembre 2019

Valve pourrait publier ces dates sur le dos du succès de TI9. La plus récente TI a battu les records du plus gros prize pool, un record qu'ils détenaient jusqu'à la Coupe du monde de Fortnite cette année. Avec Valve répondant si rapidement à Fortnite prenant cet honneur, il est clair que Valve veut garder cet honneur. L'autre record qui a été battu à TI9 était l'événement Dota 2 le plus regardé sur Twitch malgré le fuseau horaire.

L'année dernière, TI9 a eu des problèmes d'horaire tardif qui ont frustré les fans qui voulaient aller à l'événement. C'est une autre raison pour laquelle Valve n'a publié ces informations que quelques mois après la dernière TI. Donner aux fans beaucoup de temps pour planifier des congés et aller à l'événement et découvrir la magie de l'International.

Êtes-vous excité pour l'International maintenant que les dates sont annoncées? Allez-vous chercher à partir? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

Comme toujours, pourquoi ne pas vérifier et vous abonner à notre chaîne YouTube ici! Vous avez une astuce d'actualité ou vous souhaitez vous impliquer? Envoyez-nous un e-mail à (protégé par e-mail)

Plus: Cadence of Hyrule- "Octavo’s Ode" DLC gratuit maintenant

Plus: Jeux à venir pour Xbox Game Pass