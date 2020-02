Les dernières arcanes dénichées de D&D ajoutent de nouvelles sous-classes de clerc, de sorcier et de barde

Le dernier Arcane Unearthed est sorti pour Dungeons & Dragons, offrant de nouvelles sous-classes de test pour le Clerc, le Sorcier et le Barde. Jeudi, Wizards of the Coast a publié les options de test, qui présentent le Collège de la création, le domaine Unity et Clockwork Soul.

Le Bard College of Creation est une sous-classe construite autour du concept de la chanson de la création, qui est liée à la croyance que les mondes ont été créés par «des harmonies ésotériques qui continuent de résonner tout au long de l’existence». Les bardes de la création viennent de ceux qui ont fait du plan sauter ou avoir eu une autre expérience de voyager à travers le multivers D&D, soit dans une capacité de temps ou d’espace, et manipuler le chant de la création à leurs fins. C’est une sous-classe qui se penche fortement sur les aspects arcaniques de la classe et présente des capacités telles que la note de potentiel, qui ajoute un peu plus à votre inspiration bardique, et la capacité de donner vie à des objets par magie d’une manière quelque peu similaire à l’animation sort d’objet. Aux niveaux supérieurs, vous pouvez faire naître un objet directement et le maintenir avec vos performances.

Les clercs d’unité sont ces serviteurs divins qui servent des dieux dévoués à rassembler des communautés telles que Eldath des Royaumes oubliés, Paladine de Dragonlance et Boldrei d’Eberron. Les clercs de ces divinités qui ont choisi ce domaine gagnent des sorts visant à la protection, la connexion et l’autonomisation dans leurs sorts de domaine comme la liaison de protection et l’envoi. Ils gagnent la fonctionnalité Channel Divinity de pouvoir subir des dégâts infligés à une seule personne et les répartir entre un certain nombre de créatures consentantes, partageant le fardeau de la douleur. Ils peuvent également créer des liens enhardis entre les créatures qui leur permettent de bénéficier de cette connexion de bonus aux jets d’attaque à proximité, au 17e niveau, quelle que soit la distance (tant que vous êtes sur le même plan).

Enfin, les sorciers obtiennent la Clockwork Soul, une sous-classe qui définit le personnage comme quelqu’un (ou descendant de quelqu’un) qui a trouvé son chemin dans les plans de Primus, le chef divin des modrons de Mechanus, le plan d’ordre. Grâce à ces machinations, les âmes d’horlogerie manifestent des phénomènes étranges lorsqu’elles jettent leur magie comme des roues dentées spectrales ou des aiguilles dans leurs yeux. La magie reflète une connexion au plan d’ordre; leur liste de sorts élargie comprend des sorts comme l’alarme et le glyphe de protection, et ils ont la capacité de mettre de l’ordre dans des situations chaotiques telles que d’empêcher un jet d’être fait avec avantage ou désavantage. Ils peuvent également protéger les gens avec des boucliers scintillants d’ordre. Au 18e niveau, invoquez des esprits de l’ordre pour «rétablir l’équilibre», y compris la restauration des points de vie, la réparation des objets endommagés et la fin des sorts jusqu’au sixième niveau.

Comme tout le matériel de test, le College of Creation, le domaine Unity et Clockwork Soul ne sont pas encore complètement équilibrés et seront probablement affinés par les commentaires avant d’être officialisés; ils ne peuvent pas être utilisés dans les jeux de la Ligue des aventuriers. Vous pouvez consulter les nouvelles sous-classes ici.