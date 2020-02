Les détails de la saison 2 de Modern Warfare fuient, Ghost et Rust confirmés

Par Stephany Nunneley,

Samedi 8 février 2020 14:57 GMT

Les détails de la deuxième saison de Call of Duty: Modern Warfare ont été divulgués avant sa sortie le 11 février.

Apparemment, les informations ont été publiées sur le site officiel de Call of Duty: Modern Warfare avant d’être retirées.

Heureusement, Charlie Intel a pu signaler les informations avant qu’elles ne soient mises hors ligne.

Le site a confirmé Ghost comme nouvel opérateur et Rust comme carte multijoueur. Ghost et Rust ont tous deux été taquinés plus tôt cette semaine.

Des détails sur le Battle Pass ont également été divulgués. Il vous exécutera 1000 CP ou vous pouvez prendre le pack Battle Pass pour 2400 CP. Le site officiel a déclaré qu’il s’attendait à plus de 80 articles supplémentaires allant des jetons XP, des montres et plus simplement pour jouer.

Les joueurs pourront ramasser deux nouvelles armes: le léger GRAU 5.56 et le SMG Striker 45 à longue portée.

Vous pouvez également vous attendre à de nouveaux plans d’armes et à de nouveaux skins d’opérateur.

En regardant sur le reddit de Modern Warfare, il semble qu’un court clip vidéo a également été téléchargé sur le site.

Extrait court de la saison 2 de r / modernwarfare

Nous nous attendons à ce qu’Activision republie les informations plus près du début de la saison deux. En attendant, un événement double XP et double arme XP est actuellement actif et le restera jusqu’à la fin de la saison en cours.

