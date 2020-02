Les détails d’un autre jeu EA Star Wars annulé apparaissent

L’éditeur Electronic Arts a apparemment annulé un troisième jeu Star Wars ces dernières années.

Comme l’a rapporté Kotaku, le projet – du nom de code Viking – devait être un spin-off des titres Star Wars: Battlefront et devrait être lancé fin 2020.

Le studio britannique Criterion devait diriger le développement, EA Vancouver commençant le travail sur le jeu. C’est, bien sûr, dans le sillage de l’annulation du jeu Star Wars de ce développeur – du nom de code Orca. Les lecteurs se souviendront que ce projet était lui-même un successeur de Visceral’s Ragtag, qui a été mis en conserve en 2017.

En ce qui concerne Viking, les différents studios ont apparemment eu du mal à travailler avec trop de parties impliquées et le développement transnational a joué un rôle. C’est peut-être la raison pour laquelle EA a décidé de débrancher le projet étant donné qu’il allait prendre plus de temps que prévu pour se terminer.

EA possède l’IP Star Wars depuis 2013 et au cours de cette période de sept ans, il n’a publié que trois titres pour console et PC: Battlefront de 2015 et son suivi en 2017, avec Respawn lançant Jedi: Fallen Order fin 2019. L’éditeur a insisté qu’il est «pleinement engagé» dans la propriété intellectuelle de Star Wars.

La société a apparemment deux jeux Star Wars en préparation en ce moment; un suivi de l’ordre Jedi-Fallen et de tout ce sur quoi EA Motive travaille. Oh, et apparemment, il y a aussi un nouveau titre Knights of the Old Republic en développement.

Quelques jours après le lancement de Jedi: Fallen Order, EA a déclaré que le titre était son titre PC Star Wars le plus vendu à ce jour. La firme estime que le jeu en déplacera 10 millions d’exemplaires d’ici la fin de l’exercice en mars.