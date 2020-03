Les développeurs d’Animal Crossing révèlent la durée de développement de New Horizons

Bien que Animal Crossing: New Horizons n’a été confirmé pour la Nintendo Switch qu’en septembre 2018, sans surprise, le jeu était en développement depuis de nombreuses années avant d’être annoncé au public. En fait, le concept d’île déserte remonte à 2012 – peu de temps après Animal Crossing: New Leaf avait été publié sur la 3DS au Japon.

Dans la même interview avec le Washington Post, la réalisatrice Aya Kyogoku et le producteur Hisashi Nogami ont expliqué comment le développement précoce de New Horizons a commencé peu de temps après la sortie initiale de New Leaf, et bien avant que la Nintendo Switch ne soit une chose. Fait intéressant, alors que l’équipe était occupée à planifier le prochain match, elle travaillait toujours sur la mise à jour «Welcome Amiibo» pour New Leaf.

Kyogoku a réitéré comment le cycle de développement de New Horizons a commencé bien avant que l’équipe ne commence à «penser ou savoir» sur le matériel hybride de Nintendo. Juste pour laisser cela pénétrer, c’est environ huit ans de la conception à la sortie. Woah!

.