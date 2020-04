Les développeurs d’Apex Legends appellent le jeu croisé “ une chose importante à atteindre ”

Par Emily Gera,

Lundi 6 avril 2020 18:33 GMT

Apex Legends n’inclut toujours pas le jeu croisé entre les utilisateurs jouant sur différentes plateformes, mais le développeur Respawn Entertainment dit qu’il considère la fonctionnalité “importante”.

Dans une interview avec Game Informer (via Comic Book), le directeur général du studio Dusty Welch et le directeur du jeu Chad Grenier ont parlé du potentiel de jeu croisé dans Apex Legends. Bien qu’ils s’arrêtent de révéler quand ou même si nous verrons le jeu croisé de la console introduit, Welch dit que c’est “une chose importante à atteindre.”

“Je pense qu’en crossplay, nous voyons que c’est quelque chose qui est attendu de l’industrie et qui est important pour un jeu comme le nôtre”, explique Welch. “Chad et moi sommes évidemment de grands fans de jouer notre jeu au travail et pendant notre temps libre – et nous rentrons chez nous un vendredi ou un week-end et voulons jouer ensemble et nous sommes sur des systèmes différents.

“Sur le plan personnel, oui, nous aimerions faire cela et faire la fête le week-end. Je pense que c’est une chose importante à atteindre. “

L’an dernier, nous avons parlé au directeur du design de Respawn, Mackey McCandlish, à ce sujet. McCandlish a décrit le jeu croisé comme quelque chose qui intéresse l’équipe Apex Legends, mais a déclaré à l’époque que ce ne serait pas une fonctionnalité qui arriverait lors de sa fenêtre de lancement initiale.

«Le jeu croisé est définitivement une opportunité; ce n’est pas quelque chose au lancement », a confirmé McCandlish. “C’est certainement quelque chose dont nous sommes conscients et qui nous intéressent. Je ne peux pas dire si nous avons eu ou non des conversations spécifiques. Pour l’instant, c’est comme: “Lançons le jeu”. “

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}