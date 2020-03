Les développeurs de Baldur’s Gate 3 révèlent la relation entre le jeu et ses prédécesseurs

Les développeurs travaillant sur le très attendu RPG Baldur’s Gate 3 se sont tournés vers Reddit pour répondre à des questions brûlantes sur le prochain jeu. Beaucoup d’entre eux considèrent le jeu sur DnD 5th Edition, tandis que d’autres fans curieux ont cherché à savoir dans quelle mesure Baldur’s Gate 1 et Baldur’s Gate 2 auront un impact sur l’histoire.

Le directeur créatif Swen Vincke a répondu aux préoccupations des fans selon lesquelles Baldur’s Gate 3 aurait peu à voir avec les deux premiers jeux, tous deux développés par BioWare. “Nous ne voulons vraiment rien gâcher, mais nous ne l’appellerions pas Baldur’s Gate 3 s’il n’y avait pas de lien”, a déclaré Vincke. “Permettez-moi de dire que nous abordons l’histoire de BG 1 & 2 de manière significative, il y a des personnages qui reviennent et ce qui s’est passé dans BG 1/2 /[Throne of Bhaal] conduit à ce qui se passe dans BG3. Vous ne le verrez pas nécessairement au début de l’aventure, mais vous comprendrez rapidement une fois que vous serez plus avancé dans le jeu. “

Baldur’s Gate 1 et 2 étaient tous deux basés sur Advanced Dungeons and Dragons 2nd Edition, tandis que Baldur’s Gate 3 sera basé sur la 5e édition: un ensemble de règles plus accessible qui a conduit à une énorme augmentation de la popularité de DnD.

Vincke a précédemment fait référence à Baldur’s Gate 3 comme une campagne de 5e édition où Larian est le maître du donjon du joueur, et l’AMA révèle à quel point l’effort a été consacré à l’adaptation du livre de règles DnD.

Certains points clés de l’AMA incluent que les 12 classes du livre de règles de la 5e édition seront jouables dans Baldur’s Gate 3, bien que seulement la moitié – Clerc, Fighter, Ranger, Rogue, Warlock et Wizard – sera dans le lancement à accès anticipé .

Les longs repos et les courts repos sont mis en œuvre d’une manière qui a du sens pour le format du jeu vidéo. “Pour prendre un long repos, toute la fête doit aller au camp et y passer la nuit”, a déclaré le concepteur principal des systèmes, Nick Pechenin. “Cela restaurera et réinitialisera toutes les fonctionnalités normalement liées à un long repos en 5e et donnera également à la fête un moment pour réfléchir sur les événements récents.” Les courts repos, en revanche, seront comptés chaque fois que les joueurs auront une pause entre les rencontres de combat.

Nous avons vu deux heures de Baldur’s Gate 3, et c’était beaucoup

D’autres joueurs se sont demandé comment les réactions seront implémentées dans le jeu – par les sons, cela a été compliqué pour les développeurs également, car les réactions ne seront pas immédiatement disponibles en accès anticipé. “Bien qu’il ne soit pas en [early access] immédiatement, les caractéristiques et la mécanique qui permettent à un personnage d’exécuter une action en tant que réaction se déclencheront automatiquement “, a déclaré Vincke.” Les joueurs seront en mesure de contrôler les réactions qu’ils souhaitent activer en prévision des actions ennemies. Par exemple. un sorcier désactiverait son attaque d’opportunité mais activerait son sort Bouclier, qui sera lancé automatiquement chaque fois que le sorcier est ciblé par une attaque ou un sort de missile magique. “

Pour en savoir plus sur la façon dont Larian a abordé la création d’un jeu avec toute la liberté qu’offre la 5e édition, consultez notre entretien approfondi avec le directeur créatif Swen Vincke.

Baldur’s Gate 3 n’a actuellement pas de date de sortie pour un accès anticipé ou son lancement complet, mais il arrivera sur PC et Stadia quand il sera prêt. En raison de l’énorme portée du jeu, il est peu probable qu’il sorte sur les consoles.

