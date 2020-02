Les développeurs de Baldur’s Gate III s’ouvrent sur l’exclusivité de Stadia, suggèrent que le jeu ne fonctionnerait pas sur PS4 / Xbox One

Baldur’s Gate III a été dévoilé, avec un système de combat au tour par tour et des cinématiques puissantes. Maintenant, avec le jeu présenté au PAX East, plus d’informations sont révélées sur le jeu alors que les points de vente parlent aux forces créatives derrière lui. Celui qui est apparu à plusieurs reprises est le fait que le jeu ignore la PlayStation 4 et la Xbox One, mais sera disponible pour Google Stadia.

Parlant à Eurogamer, le producteur de design David Walgrave dit qu’il n’est pas convaincu que le jeu fonctionnerait efficacement sur les autres consoles. “Je ne pense pas que les consoles de la génération actuelle soient capables de les faire fonctionner”, déclare Walgrave. “Il y a beaucoup de mises à niveau et de mises à jour techniques que nous avons apportées à notre moteur, et je ne sais pas s’il serait capable de fonctionner réellement sur ces choses.”

Il concède que cela pourrait fonctionner s’ils peaufinaient les textures, mais “ça ne serait plus aussi cool.” Il dit également que le jeu arrivera simultanément sur PC et Stadia en accès anticipé; Bien que Stadia n’ait pas encore de terme officiel pour l’accès anticipé, il dit que ce sera en grande partie le même que sur PC.

Pendant ce temps, en parlant à USGamer, Walgrave a parlé plus avant de travailler avec la plate-forme Stadia. “Nous savons où ils vont, nous savons quoi implémenter avec leur API, alors nous ne faisons que l’implémenter”, a-t-il déclaré au site. Il dit que l’équipe “suit (nt) l’actualité” et est consciente que tout le monde n’aime pas le système, mais ça va – “” Nous pensons également qu’il y a certaines fonctionnalités que nous construisons grâce à Stadia. “

Pour en savoir plus sur le jeu, consultez la propre interview de GameSpot avec le directeur créatif de Larian, Swen Wincke, sur la façon dont le jeu continuera sur l’héritage de la série.

