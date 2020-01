Les développeurs de Brain Training expliquent pourquoi ils ont ramené la série sur Switch

Plus tôt cette semaine, Nintendo a publié une interview du Dr Ryuta Kawashima et des développeurs de Entraînement cérébral du Dr Kawashima sur Nintendo Switch, où ils ont expliqué comment la série est revenue sur Nintendo Switch.

Le Dr Kawashima a été rejoint dans l’interview par le producteur Kouichi Kawamoto et la réalisatrice Kenta Kubo, où ils ont révélé que Entrainement Cerebral sur Switch a été développé en tant que successeur de Âge du cerveau sur la DS, après que de nombreux fans de la série ont demandé quand le prochain allait sortir.

Découvrez ce qu’ils avaient à dire ci-dessous (traduit via Siliconera):

Comment a commencé le développement du jeu?

Kouichi Kawamoto, producteur: «Personnellement, la raison pour laquelle j’ai commencé le projet était parce que, pour une raison quelconque, certaines de mes connaissances qui ne savaient pas que j’étais en charge de DS Brain Age disaient qu’elles voulaient rejouer Brain Age. Cependant, le jeu DS contient de nombreux éléments obsolètes de nos jours, donc je ne peux pas le recommander, alors j’ai pensé que nous devrions le mettre sur la dernière plate-forme. “

Kenta Kubo, réalisatrice: «Depuis Brain Age: Concentration Training, je discute toujours de propositions avec le Dr Kawashima… et il y a environ deux ans, j’ai parlé à Kawashima et j’ai dit:« Nous pensons à un jeu Brain Age pour Nintendo Switch. “

Dr. Kawashima: “Pendant les séminaires, ceux qui ont joué à Brain Age sur DS me demandent:” Quel jeu va venir? “

Cependant, il est triste que ces gens disent qu’ils étaient vraiment dans le jeu au passé. Et puis, je demanderais plus loin, et il s’avérerait que les gens qui jouaient au jeu avec leur enfant à l’époque commencent à atteindre cet âge …

Les espoirs du Dr Kawashima pour le jeu Switch

Dr. Kawashima: “Ce qui est important, c’est la” poursuite “.

Il ne s’agit pas seulement de Brain Age, mais des jeux en général doivent être traités. N’y a-t-il pas beaucoup de jeux où vous y jouez une fois puis arrêtez de jouer? En tant que spécialiste dans ce domaine, je souhaite que les joueurs continuent leur entraînement cérébral pendant de longues périodes.

Pour ce faire, nous les laisserons former des groupes et leur demander de jouer au jeu avec leurs amis. De cette façon, même lorsque leur âge cérébral montre qu’ils ont 20 ans (dans la série Brain Age, 20 est le plus jeune que vous pouvez aller), vous pourriez avoir des situations où une personne n’a pas pu dépasser le temps fixé par leur petite amie … (rires) Nos recherches jusqu’à présent ont prouvé que faire de l’entraînement cérébral avec d’autres affecte clairement la durée pendant laquelle les gens continuent avec. La compétition avec les autres est un moyen efficace pour que les joueurs continuent même pendant plus de 10 ans. »

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir dans les commentaires.

