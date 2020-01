Les développeurs de Bubble Bobble Taito lancent Touhou Spell Bubble

L’univers des jeux dérivés de Touhou est un monde sauvage et sans loi, où toutes sortes de jeux peuvent être créés. Jeu de combat de Touhou? Sûr. Défense de la tour de Touhou? Pourquoi pas. Coureur de kart de Touhou? Oui, et développé par l’ancien personnel de Mario Kart pas moins. Même avec ces retombées m’entraînant à m’attendre à l’inattendu, le dernier a quand même réussi à me jeter pour une boucle. Touhou Spell Bubble est un jeu de puzzle compétitif inspiré de Bubble Bobble de… les développeurs de Bubble Bobble eux-mêmes, Taito.

Oui, le renouveau officiel de la série Bubble Bobble a pris la forme d’un spin-off de Touhou. Ce jeu a une touche intéressante à ce gameplay classique à éclater les bulles, cependant. Il y a un élément de jeu de rythme mélangé à l’équation, vous obligeant probablement à tirer des bulles au rythme de la musique.

Cette musique excitera sûrement les fans de Taito et Touhou de la vieille école. Des artistes de l’arrangement musical classique de Touhou comme IOSIS et Yuuhei Satellite sont prêts à travailler sur la bande originale de Touhou Spell Bubble, qui comprendra à la fois des morceaux nouveaux et existants inspirés de Touhou. L’équipe sonore de Taito, Zuntata, devrait également créer de nouvelles musiques pour le jeu.

De nombreux personnages Touhou apparaîtront dans le jeu, et comme un plaisir rare, ils seront tous entièrement exprimés. Jusqu’à présent, nous savons que Reimu Hakurei sera exprimé par Ayaka Suwa, tandis que Marisa Kirisame sera exprimée par Naomi Ohzora.

Touhou Spell Bubble sortira sur Switch au Japon en février de cette année. Il n’y a actuellement aucune libération confirmée à l’étranger.

