Les développeurs de commutateurs s’ouvrent sur l’impact de COVID-19 – Fonctionnalité

La plupart d’entre vous qui lisez ceci auront rencontré une sorte de restrictions sociales au cours du mois dernier à cause de la pandémie de COVID-19 que le monde connaît actuellement. Alors que les mesures de sécurité conçues pour lutter contre la propagation du coronavirus varient selon les pays, les restrictions sociales et l’éloignement nécessaires ont un effet grave sur les personnes de presque tous les horizons.

L’équipe Nintendo Life a la chance incroyable de pouvoir travailler à distance sans perturber notre vie professionnelle habituelle. L’annulation de certains événements pourrait signifier avoir à replanifier ou repenser certaines fonctionnalités (notre démo «mains libres» de Sabotage Mer d’étoiles, par exemple, en raison de l’annulation de GDC), mais la distribution et la communication numériques signifient que la majorité de nos critiques, fonctionnalités, interviews et autres peuvent se poursuivre sans interruption ou presque.

Nous avons déjà vu des perturbations dans l’industrie des jeux, et les répercussions deviendront probablement plus évidentes au cours de l’année, les grandes et petites entreprises étant contraintes de retarder les projets. Cependant, nous tenions à découvrir les réalités de la situation du point de vue des développeurs, nous avons donc parlé à une poignée de développeurs Switch du monde entier pour savoir comment le coronavirus a changé leur quotidien au cours du mois dernier. et découvrez comment ces changements affecteront leurs projets à l’avenir.

Isabelle semble vivre et travailler dans les services aux résidents. Beaucoup plus que jamais auparavant peuvent désormais sympathiser.

Nous nous sommes entretenus avec Gavin Price, directeur du studio et cofondateur de Playtonic Games (Yooka-Laylee et l’antre impossible); Fondateur de SMG Studio Ashley Ringrose (Death Squared, Déménager); Cyrille Imbert, PDG de DotEmu (Wonder Boy: The Dragon’s Trap, Streets of Rage 4) et Petter Magnusson, producteur d’images et de formulaires (SteamWorld séries).

Nintendo Life: Comment la pandémie de COVID-19 a-t-elle affecté votre journée de travail?

Gavin Price, directeur de studio et co-fondateur de Playtonic Games: Massivement, et probablement très similaire à la façon dont les gens du monde entier sont touchés. Mécaniquement, mettre tout le monde en position de travailler à domicile était la partie simple pour nous, nous permettons déjà au personnel de travailler à domicile quand cela les aide à concilier vie professionnelle et vie privée. Cependant, les étapes supplémentaires nécessaires pour communiquer avec succès et, de manière critique pour un développeur de jeux, la capacité de collaborer sont considérablement ralenties. Le travail peut apporter un soulagement temporaire et se concentrer loin de la pandémie et en travaillant à distance, nous avons appris à communiquer et à exprimer nos idées de nouvelles façons, ce qui est un peu positif en ces temps difficiles.

Ashley Ringrose, fondatrice SMG Studio: Pour moi et pour une grande partie de l’équipe qui sommes parents, nous avons maintenant affaire à la combinaison du travail et de l’enseignement à domicile / divertir les enfants. Heureusement, nous n’avons pas d’énormes délais, nous pouvons donc être beaucoup plus flexibles. C’est donc une journée de travail normale divisée par beaucoup de temps parental. Moving Out est terminé et nous avons travaillé sur le contenu polonais et social et les correctifs mineurs ici et là. En tant que gestionnaire de personnes, il sera difficile de garder tout le monde motivé à long terme.

SMG est en bonne position et nous faisons du bon travail en ce moment, mais les interactions en face à face me manquent. Ça me manque d’aller déjeuner avec l’équipe.

SMG a organisé un autre “Lockdown Local Lunch” où SMG a payé le déjeuner et nous avons tous pu emporter un endroit local pour aider à les soutenir. Fil alimentaire ci-dessous. Avertissement: contient du gluten pic.twitter.com/KoqSj9h5t7 – SMG: Téléchargez la démo gratuite du jeu Moving Out! 📦 (@smgstudio) 8 avril 2020

Cyrille Imbert, PDG de Dotemu: Dès que nous avons été alertés que le virus était plus dangereux que prévu, nous avons décidé de quitter le bureau. C’était avant le verrouillage officiel. Depuis, tout le monde (environ 30 personnes) travaille à domicile.

Nous avons eu beaucoup de personnes travaillant à domicile avec les grèves générales de décembre 2019 où les transports en commun ont disparu [Ed. note: DotEmu is based in Paris], nous pouvons donc dire que nous étions tous prêts pour cela.

Notre travail ne semble donc généralement pas affecté par la situation jusqu’à présent. C’est juste un peu bizarre mais notre équipe s’est adaptée très rapidement.

Petter Magnusson, Producteur Image & Form: Nous avons mis en œuvre une politique de travail à domicile encouragée mais volontaire que la plupart d’entre nous suivent. Les journées au bureau ont été incroyablement calmes et concentrées pour ceux qui sont toujours présents.

La fermeture temporaire de l’organisme de notation japonais CERO aura un effet sur les diffusions dans la région, et probablement au-delà.

Quel a été le plus grand obstacle à l’exécution de projets depuis que vous travaillez à domicile?

Prix ​​Gavin: Je pense que nous sommes incapables de faire tourner des conversations naturelles sur les composants subjectifs du développement de jeux comme nous le faisions auparavant, “Comment vous sentez-vous cela?”, “Quel ennemi fonctionnerait bien dans ce scénario”, “Quelle animation est la meilleure vend ce type de déménagement », etc.… Nous devons convenir d’avance de nombreux autres objectifs et principes pour aider à guider nos idées. Je mentirais si je ne craignais pas que nous manquions un remue-méninges opportuniste qui a historiquement payé des dividendes dans le passé.

Ashley Ringrose: Pour moi personnellement, la lenteur d’Internet. J’exécute tout via ma 4G sur mon téléphone comme [I’m] rester dans un nouvel endroit et ne pensait pas que c’était un problème. Maintenant, avec tant de gens à la maison [the network] Est en difficulté. Pour d’autres, c’est la même chose. Garder les enfants divertis tout en travaillant.

Je mentirais si je ne craignais pas que nous manquions un remue-méninges opportuniste qui a historiquement porté ses fruits

Cyrille Imbert: Nous n’avons vu aucun obstacle particulier. Pour moi, la seule chose qui me manque vraiment, c’est de voir les gens dans la vraie vie et d’avoir plus de contacts humains. Je peux vraiment ressentir l’isolement mais grâce à Slack nous gardons vraiment un contact permanent avec toute l’équipe et tout le monde est super réactif.

Petter Magnusson: Beaucoup d’entre nous travaillant à domicile, il y a eu toutes sortes de problèmes pratiques pour s’assurer que tout le monde a des casques ou un équipement équivalent pour les communications vocales. Tout le monde n’a pas non plus un ordinateur haut de gamme à la maison et le développement de jeux nécessite généralement des performances décentes. Dans l’ensemble, je pense que nous nous en sortons plutôt bien.

Quels outils / applications avez-vous le plus utilisés pour interagir avec l’équipe?

Prix ​​Gavin: Dans le studio, nous utilisons depuis longtemps les équipes MS pour concentrer la discussion et le partage d’informations sur nos jeux, nos disciplines, nos tâches et même notre «bavardage social» et cela a continué comme avant.

Ashley Ringrose: Nous sommes principalement sur Slack, donc cela permet [Instant Messaging] entre l’équipe mais aussi des appels vidéo et garder les communications fluides.

Cyrille Imbert: Principalement Slack et Google Meet, ainsi que l’e-mail classique.

Petter Magnusssur: Notre outil de communication le plus fiable a été notre serveur Slack habituel. Les appels vocaux et le partage d’écran ont bien fonctionné. Nous avons cependant dû compléter Slack avec différents outils, tels que Google Meet pour les réunions avec plus de 15 participants et Discord pour des conversations vocales plus décontractées.

J’ai également étudié le streaming Youtube pour un streaming d’écran privé de meilleure qualité. Nous aimerions partager des séquences de gameplay ou de vidéo avec l’équipe, mais les outils de partage d’écran habituels ont un cadre et un débit binaires limités.

© SlackSlack était pratique auparavant, mais la situation actuelle a montré à quel point l’application peut être utile.

Combien de temps pensez-vous que les effets du verrouillage auront un impact sur vos projets? Mois? Ans?

Prix ​​Gavin: C’est très difficile à dire et à prévoir; le meilleur cas est «mois» et le pire cas est «années» et nous serons quelque part entre les deux, nous l’espérons, plus près de la fin du «meilleur cas» de l’échelle. C’est effrayant de ne pas savoir, mais lorsque certaines choses sont hors de votre contrôle, je pense toujours que cela vous aide à vous concentrer sur ce qui est sous votre contrôle.

Ashley Ringrose: Nous ne verrons pas beaucoup d’impact. Nous avons la chance d’avoir tous nos projets dans nos propres délais. RISQUE et No Way Home nous pouvons être flexibles sur les délais (nous en avons repoussé quelques-uns internes pour revivre la pression) et le déménagement est terminé. Nous devons juste être prudents, nous ne nous fixons pas de délai important. Comme Internet peut descendre chez quelqu’un pendant une journée et complètement gâcher un processus de construction. Nous devons donc rester fluides.

Nous ne présentons pas non plus de financement / soutien en ce moment et cela pourrait être affecté à l’avenir si tout devait être fait à distance.

Internet peut descendre chez quelqu’un pendant une journée et complètement gâcher un processus de construction

Cyrille Imbert: Il n’y a pas eu d’impact significatif jusqu’à présent, alors j’espère que cela restera ainsi.

Petter Magnusssur: Je suis convaincu que cela ne nous affecte que pendant quelques mois. Espérons que notre situation sera de retour à un état plus normal à temps pour l’été. Cela dit, la situation actuelle aura des conséquences à long terme sur nos projets actuels.

Compte tenu de cette expérience assez unique, pensez-vous que votre équipe / entreprise serait mieux préparée à des situations de verrouillage similaires à l’avenir? Si c’est le cas, comment?

Prix ​​Gavin: Absolument, nous serons mieux préparés, juste l’expérience et la connaissance de savoir «nous pouvons le faire» comme n’importe quelle leçon de vie vous prépare mieux mentalement à l’avenir

Ashley Ringrose: Nous avions pas mal de travail à domicile régulièrement une ou deux fois par semaine (pour des raisons familiales), nous avons donc pu déménager «facilement». Je pense donc que nous sommes bons pour l’instant alors que nous roulons sur des projets existants. Cela pourrait être plus difficile si nous commençons à travailler sur un nouveau jeu. Et nous en sommes encore à la semaine 5 – ou est-ce 6? – travail à domicile. L’ambiance est bonne mais qui sait à quoi ressembleraient les semaines 15, 30, 50 (!?). Je pense que venir au bureau et voir les visages des gens sera un répit bienvenu d’être à la maison 24/7. [smiles]

Il y a de fortes chances que cette situation se reproduise à l’avenir, régulièrement

Cyrille Imbert: Je suis actuellement en train de mettre en place une opération RH complète, avec des ressources internes et externes, pour recueillir les commentaires de chaque membre de l’équipe sur leur expérience de travail pendant le verrouillage. L’objectif est de tirer des conclusions de ces expériences et de mettre en place un plan d’action pour rendre le travail pendant le verrouillage plus efficace et agréable pour tout le monde. Nous devrions obtenir les résultats dans deux semaines.

Il y a de fortes chances que cette situation se reproduise à l’avenir, régulièrement. J’espère vraiment que ce ne sera pas le cas, mais nous préférons être préparés, anticiper et réellement apprendre de notre propre expérience pour rendre la vie plus facile.

Petter Magnusssur: Nous apprenons constamment à adapter notre processus pour bien fonctionner avec une équipe répartie. Toute cette expérience est précieuse à la fois pour des situations comme celle-ci mais aussi pour améliorer notre processus normal.

Des jeux comme Streets of Rage 4 de DotEmu et Moving Out de SMG semblent sortir juste à temps pour manquer les effets les plus perturbateurs de la pandémie – et sans doute profiter d’un public de joueurs captifs.

Y a-t-il quelque chose qui vous a particulièrement surpris (du point de vue du travail) – positif ou négatif?

Prix ​​Gavin: Notre façon de communiquer est devenue 1000% plus réfléchie. Je viens de faire ce chiffre de toute évidence, mais cela a vraiment amélioré nos compétences en communication et notre capacité à analyser et à nous concentrer sur des informations clés plutôt que de le faire aussi bruyamment qu’auparavant. Il y a aussi un sentiment de «nous sommes dans le même bateau» avec le reste du monde, à l’intérieur et à l’extérieur de notre industrie. Tant d’histoires positives et d’actes de gentillesse ont émergé et peuvent fournir l’inspiration indispensable pour prendre une profonde respiration et savoir que peu importe ce dont vous êtes capable, même si vous restez à la maison, vous pouvez contribuer à combattre cette pandémie. et sauver des vies… sauver littéralement des vies…

Tant d’histoires positives et d’actes de bonté ont vu le jour et peuvent fournir l’inspiration indispensable

Ashley Ringrose: Nous avons demandé à un membre du personnel d’emmener son premier Uber au bureau pour récupérer du matériel et j’étais comme en 2020 !! Comment n’avez-vous PAS pris un uber avant? Je voulais aussi ce crédit de parrainage aussi! Nous avons également eu un très beau mur vert et des plantes dans le bureau! Et sans l’air conditionné tout le temps par temps chaud, les plantes se portent très bien !! [laughs]

Cyrille Imbert: J’apprécie vraiment que nous n’ayons vu aucun impact significatif sur notre travail. Je suis surpris que cela fonctionne si bien naturellement, sans aucune direction particulière sur la façon de gérer cela. Il y a toujours place à l’amélioration, nous allons donc y travailler, mais je suis super fier de la capacité de l’équipe à s’adapter.

Petter Magnusssur: Je suis surpris de voir à quel point tout le monde s’est bien adapté, presque du jour au lendemain, au travail à distance. Bien que loin d’être parfaits, nos projets fonctionnent également étonnamment bien.

En examinant ces réponses, il semble que l’effet du verrouillage dépend vraiment de la taille de l’équipe et de l’endroit où se trouve une équipe dans le cycle de projet. Les équipes de petite à moyenne taille sont naturellement plus agiles et peuvent déjà avoir mis en place des programmes de travail à domicile. La communication entre une douzaine de personnes qui travaillent habituellement sous un même toit sera naturellement plus facile à coordonner, même si l’avancement des travaux est ralenti par l’inconvénient supplémentaire.

Ce sont sans doute les grandes entreprises comme Ubisoft, avec des équipes de développement réparties dans le monde entier et des procédures internes et des systèmes de sécurité en place, qui rencontreront le plus de difficultés. L’idée que les développeurs de jeux ne seront en grande partie pas affectés semble fantaisiste et trop optimiste lorsque le processus de commercialisation d’un jeu implique autant de facteurs et de processus. Le monde numérique permet aux développeurs de continuer à fonctionner dans une certaine mesure, mais tout ne peut pas être fait à la maison sur un ordinateur portable avec une connexion Wi-Fi décente, surtout si la prochaine étape du processus dépend de sociétés extérieures.

Ajoutez à cela les pressions supplémentaires de l’accouchement, de la garde d’enfants et de l’enseignement à domicile, et les inquiétudes concernant la situation (que ce soit au niveau personnel ou mondial), et il est encourageant de constater que les personnes à qui nous avons parlé de notre adaptation aussi bien qu’elles le sont. Nous espérons que cela se poursuivra et que les développeurs occupant des postes moins fortunés seront en mesure de traverser les semaines et les mois à venir.

Si rien d’autre, il y a peut-être un point à retenir par-dessus tous les autres de nos interviewés: Dieu merci pour Slack.

Merci à Gavin, Ashley, Cyrille et Petter pour leur temps. Comment pensez-vous que d’autres développeurs et sociétés de jeux vont faire face à la situation mondiale continue? Y a-t-il des jeux que vous attendez avec impatience et qui devraient être affectés? Faites-nous part de vos réflexions ci-dessous et, surtout, restez en sécurité pour tout le monde.

