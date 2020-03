Les développeurs de Destiny 2 travaillent maintenant depuis chez eux malgré les problèmes de coronavirus

Le COVID-19 (roman coronavirus) a un impact sur le monde des jeux vidéo, notamment Bungie et la franchise Destiny. Le studio est situé dans le nord-ouest du Pacifique – Seattle en particulier -, où un certain nombre de cas ont été signalés et des décès sont survenus.

Au cours des dernières semaines, la direction de Bungie a travaillé sur des mesures pour assurer la sécurité de leurs employés, et l’entreprise a dévoilé certaines de ses stratégies aujourd’hui – y compris le travail à domicile.

Bungie a créé une «infrastructure de travail à distance» pour soutenir son ambition de maintenir le bon déroulement des opérations commerciales de Bungie. Tous les employés de Bungie dans le monde sont désormais capables de travailler à domicile, et il ne devrait y avoir aucun impact sur le développement de Destiny 2.

“Cela comprend la mise en œuvre de nos plans de contenu actuels, la maintenance et l’entretien de Destiny 2, ainsi que la poursuite du développement du jeu”, a déclaré Bungie.

Bungie a également créé des «solutions techniques» pour ses employés afin qu’ils puissent rester en communication et continuer à développer et à faire évoluer Destiny 2 tout en travaillant à distance.

“Notre objectif est de continuer à façonner l’univers de Destiny en constante évolution, tout en rendant ces efforts en coulisses pour que tout fonctionne sans problème et invisible pour nos fans”, a déclaré Bungie. “Bien qu’il soit possible que ce changement affecte notre cadence de correction à court terme, nous veillerons à tenir les joueurs informés de ces horaires autant que possible.”

La prochaine mise à jour de Destiny 2 est la saison des dignes, qui sera lancée le 10 mars. La prochaine étape sera le retour de l’événement Trials of Osiris à partir du 13 mars.

Microsoft, qui a également son siège social dans la région de Seattle, permet également à ses développeurs de travailler à domicile pendant l’épidémie de coronavirus.

Destiny 2 – Saison de la bande-annonce de gameplay digne

