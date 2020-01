Les développeurs de Doom Eternal expliquent le délai de commutation avec une assez bonne raison

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler du port de commutation de Doom Eternal depuis le retard, à part des informations selon lesquelles le port serait effectué par Panic Button. À partir d’une nouvelle interview avec Marty Stratton d’id Software, nous savons maintenant ce que les développeurs font avec le temps supplémentaire. Stratton a rapporté ce qui suit:

Il sort un peu plus tard que le jeu sur les consoles et les PC actuels, et c’est juste parce que nous voulons terminer le jeu sur ces plateformes et donner ensuite à Panic Button – notre partenaire – le temps dont ils ont besoin pour vraiment tirer ces améliorations dans la version Switch. Ce ne sera pas un énorme retard, mais nous n’avons pas encore annoncé le délai de lancement, mais ce sont des partenaires fantastiques. Ils sont les maîtres de cette plateforme. Nous sommes très intransigeants en l’apportant à Switch, et Panic Button est vraiment sur une bonne voie.

Vous pouvez consulter l’interview complète avec Stratton, qui donne des détails plus généraux sur Doom Eternal:

Étant donné que Doom Eternal for Switch est porté par Panic Button, les développeurs qui ont créé le port de commutateur stellaire de Doom 2016, nous les laisserons prendre tout le temps dont ils ont besoin. Ils ont fait leurs preuves.

