Les développeurs de Doom Eternal sont stupéfaits par le jeu de 27 minutes de Speedrunner

Par Emily Gera,

Dimanche 19 avril 2020 22:36 GMT

“C’est incroyable.”

Doom Eternal n’est sorti que depuis quelques semaines, mais les speedrunners ont déjà trouvé une multitude d’exploits et de bugs pour les prendre du début à la fin du jeu en moins d’une demi-heure.

Maintenant, quatre des responsables du développement du jeu se sont assis pour regarder un speedrunner brûler tout au long de leur jeu de 20 heures en 27 minutes. Dans une nouvelle vidéo d’IGN, le producteur exécutif Marty Stratton, le réalisateur Hugo Martin, le concepteur de niveau principal Jerry Keehan et le programmeur de jeux principal Evan Eubanks, sont stupéfaits par les tactiques de speedrun d’un Xamide, l’actuel détenteur du record du speedrunning Doom Eternal.

«Combien de temps faut-il pour comprendre cela? C’est fou. “

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, Xamide joue au jeu sur les paramètres Vulkan de Doom Eternal, ce qui lui donne environ 250 images par seconde pendant la majeure partie de la course.

Dans la vidéo, les développeurs discutent de la correction ou non de certains bugs utilisés lors de l’exécution et de l’effet que cela aurait sur les speedruns actuels. L’équipe déclare qu’il n’est tout simplement pas possible d’empêcher les joueurs d’exploiter les bogues dans le jeu, et suggère plutôt de commencer à penser à ajouter des oeufs de Pâques spécifiquement pour les speedrunners à trouver.

Doom Eternal a reçu 4 étoiles sur 5 de VG247.

«Lorsque vous êtes au cœur de l’action, zippant comme un enfant en bas âge après un paquet de Smarties, gaspillant efficacement et méthodiquement les hordes de l’enfer à 900 gibs par minute, c’est le Doom le plus puissant qui ait jamais été», dit notre Kirk. «C’est le combat de Doom 2016 développé de manière intelligente, construit en couches, comme la peau et les muscles d’un démon que vous retirez en morceaux à chaque pression sur la gâchette. Le jouer est comme la catharsis, un poinçon de mur virtuel pour l’ère moderne. »

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.