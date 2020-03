Les développeurs de Final Fantasy 7 Remake veulent que la saga continue de vivre pendant des générations

Jusqu’à ce que Final Fantasy VII Remake soit officiellement annoncé en 2015, les fans frénétiques qui avaient été fouettés par une réinvention de l’ouverture du jeu, montrée une décennie plus tôt, avaient pratiquement perdu tout espoir qu’il allait un jour décoller. Mais les développeurs de Square Enix y avaient toujours travaillé. Les principaux membres de l’équipe de développement du jeu original, y compris le réalisateur / scénariste Yoshinori Kitase, le concepteur de personnages Tetsuya Nomura et Kazushige Nojima, également scénariste, essayaient de faire avancer le projet pendant longtemps. Mais d’autres projets Final Fantasy, ainsi que les limites de la technologie de la console, ont toujours été un obstacle pour s’assurer que Square Enix avait la bonne équipe pour relancer et réinventer avec succès l’un des jeux les plus emblématiques de tous les temps.

Yoshinori Kitase, maintenant producteur de Final Fantasy VII Remake, a déclaré à GameSpot que même avant que l’équipe ne commence la production de Final Fantasy VII original, ils s’efforçaient pour la série déjà populaire de faire des choses plus ambitieuses et d’atteindre un public plus large qu’auparavant. “Lorsque nous avons fini de faire Final Fantasy VI et que nous avons déménagé pour commencer à travailler sur Final Fantasy VII, nous avions l’idée que nous voulions sortir du Japon pour ce jeu”, a rappelé Kitase, par l’intermédiaire d’un traducteur. “Je ne pense pas que nous nous attendions à ce qu’il soit aussi grand qu’au final (Final Fantasy VII reste l’entrée la plus performante de la série avec plus de 12,3 millions d’unités vendues), mais nous avions cette passion de faire passer cela au monde – plutôt que VI, qui était un titre beaucoup plus axé sur le pays. “

Pour avoir un impact sur un public plus large, il était essentiel de tirer parti de la PlayStation de Sony et de réfléchir à ce que cela signifiait pour l’ancien look pixel-art emblématique de la série. “Il y a eu beaucoup de débats au sein de l’équipe sur le bon style à adopter lorsque nous avons fait cette transition”, a déclaré Kitase. “Nous avons participé à de nombreux événements internationaux de CG, des choses comme SIGGRAPH, en regardant ce que nous pouvions faire.”

“Ces débats ont duré jusqu’au début de la production. Beaucoup d’opinions différentes – évidemment, il y avait des gens qui disaient,” Final Fantasy devrait encore évoluer comme un type de jeu 2D. ” Il y avait encore des jeux qui se faisaient dans ce style classique, peut-être un peu améliorés, donc c’était une option évidente. Il y avait aussi des gens qui disaient: “Peut-être que nous devrions faire un style hybride. Nous pouvons faire les antécédents en 3D, et nous garderons les personnages comme des personnages d’anime 2D de style panneau d’affichage (SaGa Frontier et Grandia étaient quelques titres notables qui utilisaient ce style à la même époque). Mais au final, le groupe qui a gagné était le ceux qui ont dit: “Non. Nous devrions jouer le jeu à fond – les personnages, les décors devraient tous être en 3D”, et c’est à ce moment-là que la direction a été vraiment décidée. “

En conséquence, Final Fantasy VII était à la pointe de la course aux armements technologiques du jeu sur console. À l’époque, c’était l’un des jeux auxquels vous deviez jouer, ne serait-ce que pour vous émerveiller devant les cinématiques FMV remarquables – du moins, c’était le cas dans ma cour d’école. Bien sûr, VII n’a pas vieilli aussi gracieusement que les autres titres de Final Fantasy, et c’est peut-être un hasard que l’équipe ait dû attendre si longtemps. Le saut technologique est maintenant beaucoup plus élevé, et l’impact de voir le jeu repensé est plus étonnant.

“Un thème commun entre l’original et ce que nous faisons maintenant est cette idée d’utiliser les nouvelles technologies pour rendre les personnages plus expressifs – c’était l’une des principales raisons pour lesquelles nous voulions passer aux caractères polygonaux à l’origine. Nous pensions que nous pouvions les rendre beaucoup plus expressifs que les sprites 2D pourraient être, et c’est à peu près la même chose maintenant avec Final Fantasy VII Remake. ” Remake fonctionne sur Unreal Engine 4, l’équipe de Square Enix travaillant avec Epic sur des modifications et des améliorations personnalisées. “Une grande partie de la nouvelle technologie est entièrement destinée à rendre les personnages, les expressions faciales, beaucoup plus dynamiques et crédibles, juste pour pouvoir représenter plus d’émotions.”

Certaines des nouvelles technologies tournent fortement autour de l’utilisation de systèmes d’IA – une qui produit des animations de mort sur mesure pour les ennemis, en fonction de l’état de leurs derniers coups et de leur environnement, ainsi qu’une autre qui personnalise les mouvements de la bouche de chaque personnage à synchroniser exactement avec les performances des acteurs de la voix, qu’ils parlent anglais, japonais ou n’importe quel nombre de pistes de langue du jeu.

Mais Final Fantasy VII Remake n’est pas seulement une refonte graphique. Si vous avez suivi le projet, vous savez que l’équipe a décidé d’étendre considérablement le matériel source, au point où l’aventure complète sera divisée entre des jeux distincts. La sortie de la première partie, qui a lieu uniquement dans l’emplacement initial de Midgar, est imminente. D’après ce que j’ai vu des premières heures du jeu, il médite grandement sur les rythmes originaux de l’histoire. Les scènes qui défilaient en quelques minutes peuvent prendre plus d’une heure. On passe plus de temps avec des personnages devenus chers depuis sa sortie. Mais comme pour les 90% restants de la saga, c’est quelque chose que Square Enix n’a pas envie de discuter. À ce stade, il semble que cela pourrait même prendre encore quelques décennies.

Est-ce ce que les fans attendent depuis longtemps? Est-ce que ça compte? “Les fans connaissent peut-être mieux la franchise que nous à certains égards. Ils ont joué au jeu et y reviennent depuis”, a déclaré Kitase. L’équipe “a recherché sur Internet les commentaires et les opinions des gens pour savoir quelles scènes particulières du jeu original étaient mémorables, lesquelles étaient celles que les gens voulaient voir ou qui restaient avec eux”.

“Mais si nous devions juste en faire un remake à 100% un pour un du jeu original, il suffit de suivre l’histoire exactement comme elle était, et de ne rien changer … Je pense que les gens aimeraient mais ce serait juste “Oh ouais, je m’en souviens. C’était génial, nostalgique”, et c’est tout ce que vous obtenez. “

“Nous devons répondre aux attentes des gens, leur donner ce qu’ils veulent voir … Mais nous devons aller au-delà de cela et vraiment dépasser leurs attentes et leur donner de nouvelles surprises aussi. Donc, c’était quelque chose auquel nous devions faire très attention et nous avons été très prudents … ça ne s’est pas arrêté à ‘Ouais, c’était un super match, je m’en souviens.’ Nous devions aller plus loin et offrir une nouvelle expérience. “

Une partie de la nouvelle expérience, et une partie du fait que Final Fantasy VII atteigne à nouveau un public encore plus large, est venue de la modernisation radicale de son système de combat. Et autant que les fans de RPG aiment toujours un excellent système de combat au tour par tour, il n’était jamais vraiment sur les cartes pour Remake. Kitase explique que cela a à voir avec “les goûts changeants de la base de fans de la franchise Final Fantasy dans son ensemble. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs maintenant et ils aiment ce style de contrôle très instinctif du jeu d’action.” Il y a une toute nouvelle génération qui n’a probablement jamais joué à Final Fantasy VII, et l’accent sur le raffinement de l’action lourde est de répondre à ce nouveau public plus jeune qui “est familier avec cela et s’attend à ce que”.

Mais tout cela est au service de la survie des personnages mémorables et des thèmes puissants de Final Fantasy VII – l’environnementalisme, le terrorisme, la vie et la mort, entre autres. Penser aux thèmes de VII dans le monde que Remake publie les rend certainement plus pertinents que jamais. Le changement climatique et le radicalisme pourraient immédiatement venir à l’esprit pour certains, mais Kitase hésitait à établir des corrélations ou à parler d’accentuation accrue dans Remake.

“Évidemment, c’est toujours un monde fantastique. C’est un jeu fantastique et les concepts de Mako Energy et de Lifestream sont vraiment des concepts fantastiques. Nous n’essayons pas spécifiquement de faire un commentaire sur une chose spécifique ou de dire quoi que ce soit de spécifique sur un vrai problème mondial grâce à cela, nous essayons de créer des thèmes plus intemporels et universels. “

Mais tout cela ne veut pas dire qu’il n’espère pas que le public ne s’y engagera pas intellectuellement. “Je veux vraiment voir les gens regarder la façon dont ces problèmes sont abordés dans Final Fantasy VII, et peut-être voir comment ils résonnent avec certains des problèmes qui sont importants pour eux. Mais nous ne pouvons le faire qu’en le gardant comme une sorte” de présentation universelle plutôt que de souligner spécifiquement une chose. Le réalisme de ce que nous montrons maintenant est beaucoup plus élevé et la façon dont nous décrivons les choses est très différente maintenant. Je veux donc vraiment voir comment les messages peuvent être reçus différemment par les gens de nos jours dans cette nouvelle représentation. “

La route est sûrement longue jusqu’à la fin du projet Final Fantasy VII Remake, et Kitase m’a dit que lui et l’équipe ne prendraient probablement même pas de pause une fois la première partie publiée – “Je pense que nous je vais probablement y aller directement. ” Mais personnellement, il ne s’inquiète pas de la possibilité de devoir travailler sur Remake pour le reste de sa carrière: “Je pense que c’est une chose très importante.”

De tous les jeux sur lesquels Kitase a travaillé, Final Fantasy VII reste toujours son favori personnel, bien que son tout premier projet Squaresoft, Seiken Densetsu (connu sous le nom de Final Fantasy Adventure en Occident), occupe également une place spéciale. Bien qu’il ait travaillé sur un certain nombre d’autres titres très appréciés, comme Chrono Trigger et Final Fantasy VI, il ne m’a pas donné d’indices sur les autres remakes qu’il aimerait envisager (“Même si j’en faisais une blague, il ferait toujours le tour du monde en quelques secondes – il est trop dangereux de dire quelque chose à ce sujet “), et n’ouvrirait même pas la question de savoir si les gens de l’univers Final Fantasy mangent des chocobos ou non (” Je pense que c’est un secret pour l’instant “). FFVII est tout ce sur quoi il va se concentrer dans un avenir prévisible.

“Final Fantasy VII est un jeu qui, s’il restait juste comme l’original, resterait dans les mémoires comme quelque chose du passé et les gens ne seraient pas aussi engagés avec lui. Je pense que pour être quelque chose qui continue d’être aimé et suivi par les générations futures, nous devons continuer à le mettre à jour comme nous le faisons maintenant. Et dans 10 ans, 20 ans, il faudra peut-être le refaire! Donc, même si c’est la seule chose que je fais dans le reste de ma carrière, je ne serai pas déçu. “

