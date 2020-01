Les développeurs de jeux d’oie sans titre engagent 1% de tous les gains futurs aux groupes autochtones australiens

Le 26 janvier en Australie est officiellement appelé Australia Day, un jour férié destiné à célébrer l’arrivée de la première flotte britannique en 1788. C’est la date à laquelle la souveraineté britannique a été déclarée, et en tant que tel, c’est aussi un jour de deuil pour de nombreux Australiens indigènes, comme il marque le début de la domination britannique et une période de l’histoire où de nombreuses atrocités ont été commises. Les réparations n’ont jamais été accordées et les droits fonciers n’ont jamais été cédés.

Dans la foulée du 26 janvier 2020, un développeur australien s’est engagé à participer à l’initiative “Pay The Rent”, qui demande aux gens de verser régulièrement une partie de leurs revenus à des groupes autochtones. House House, le développeur de Untitled Goose Game et Push Me, Pull You, versera “au moins 1%” de tous ses revenus aux groupes autochtones.

Nos jeux vidéo sont faits sur des terres volées de Wurundjeri. Chez House House, nous verserons au moins 1% de nos revenus aux groupes autochtones, à perpétuité, dans le cadre du mouvement Pay the Rent. Nous encourageons les autres à faire de même: https: //t.co/lMTNdOvTsS

– House House (@house_house_) 29 janvier 2020

Pour commencer, nous donnons au Wurundjeri Tribe Council, à Warriors of Aboriginal Resistance et à @SeedMob.

Si vous êtes un colon vivant et travaillant sur des terres autochtones, comme nous le sommes, veuillez envisager de payer le loyer: https://t.co/qSh7l3CXlA

– House House (@house_house_) 29 janvier 2020

“Nos jeux vidéo sont faits sur des terres volées de Wurundjeri”, reconnaît leur annonce. Le pays de la tribu Wurundjeri couvre ce qui est maintenant connu comme la banlieue nord de Melbourne, Victoria. Avant la colonisation, il y avait environ 300 nations autochtones uniques.

À ce jour, Untitled Goose Game a vendu plus d’un million d’exemplaires – s’il continue à bien se vendre en 2020, 1% par mois pourrait être une contribution substantielle. L’oie a terrorisé les Game Awards en 2019 et pourrait obtenir son propre ensemble Lego.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: agir comme un imbécile dans un jeu d’oie sans titre

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.