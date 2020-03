Les développeurs de Just Cause avancent leur prochain projet

Avalanche Studios, l’équipe derrière la saga de Just Cause, a annoncé aujourd’hui une nouvelle identité visuelle pour lui-même et deux autres studios. Groupe Avalanche Studios Ce sera son nouveau nom, qui regroupe également les deux développeurs précédemment cités ainsi que Mondes expansifs, connu pour Hunter: Appel de la nature et réaction systémique, connu pour Generation Zero.

Ce nouveau nom collectif, selon son PDG, Pim Holfe, représente le début d’une nouvelle ère pour l’entreprise:

“Bien que nous ayons étendu nos activités à trois divisions créatives, notre seul objectif est d’apporter des expériences immersives en monde ouvert à des millions de joueurs à travers le monde.”

Pour fêter ça, Réaction systémique Il a partagé un petit aperçu de son prochain projet:

À ce jour, il est facile de supposer que c’est probablement un jeu pour PS5 et Xbox Series X. D’après le peu que nous pouvons voir dans cet aperçu, il semble que le projet aura des éléments de survie et une touche de terreur.

Source: Avalanche Studios

