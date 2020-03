Les développeurs de Lords of Mayhem ont suspendu le nouveau contenu pour prioriser la correction des bugs et la stabilisation du jeu

Par Stephany Nunneley,

Samedi 14 mars 2020 15:41 GMT

Le studio derrière Wolcen: Lords of Mayhem a suspendu le développement de nouveaux contenus afin de travailler sur les bugs, la stabilisation du jeu et l’amélioration de la qualité de vie.

Le contenu défini pour la prochaine sortie pour Wolcen: Lords of Mayhem comprenait un nouveau contenu de ligue et un nouveau chapitre; cependant, Wolcen Studio se concentrera plutôt sur la correction de plusieurs problèmes et l’amélioration des tests.

Une équipe QA externe a été recrutée pour aider à améliorer le processus de test, ce qui permettra de repérer les problèmes plus rapidement avant de mettre en ligne une nouvelle version du jeu.

Le patch 1.0.10 devrait être mis en ligne au début de la semaine prochaine. Il était initialement prévu pour cette semaine, mais des modifications ont été apportées qui ont nécessité des tests approfondis.

L’équipe de développement travaille également sur des améliorations de l’histoire pour le chapitre 3 qui amélioreront la «diversité et le rythme pour rendre ses événements et rencontres de gameplay plus attrayants». Les joueurs peuvent également s’attendre à l’ajout de nouveaux ennemis et de nouvelles variantes d’ennemis dans le chapitre.

Les améliorations de la qualité de vie en cours d’élaboration incluent la possibilité de relier le clic gauche, l’ajout d’une fonction de recherche Gate of Fates, les numéros de pile de maladies des monstres et un nouveau système de récompense de quête.

Wolcen Studio a également déclaré s’attendre à des améliorations d’équilibrage en plus de la correction de bogues. Le but est d’améliorer les compétences actuellement moins jouées, et le patch 1.0.10 commencera à apporter quelques améliorations dans cette direction.

Enfin, l’équipe étudie les options pour améliorer la couverture, les capacités du serveur et l’efficacité. L’amélioration de la réactivité du serveur est actuellement l’une des «premières priorités» pour le solo et le multijoueur.

Vous pouvez vous attendre à ce que des mécanismes de ligue uniques et de nouveaux contenus soient ajoutés avec 1.1.0 et de nouveaux chapitres sont également prévus pour plus tard.

Plus d’informations sur ce à quoi s’attendre dans un avenir proche peuvent être trouvées sur le lien.

