Les développeurs de Luigi’s Mansion 3 expliquent pourquoi leur DLC est multijoueur

Luigi’s Mansion 3

Les développeurs de Luigi’s Mansion 3 disent qu’ils n’ont pas vraiment envisagé de faire des extensions solo pour le jeu à succès Switch, mais ils promettent que les add-ons multijoueurs récemment annoncés à 10 $ satisferont les joueurs. Ils savent que ce pourrait être une vente délicate.

“La plupart des gens qui achètent ou même pensent à un jeu Luigi’s Mansion veulent juste l’expérience de l’histoire en solo (ou en partenariat avec Gooigi)”, a déclaré le directeur créatif du jeu, Bryce Holliday, dont le studio Next Level Games s’est longtemps associé à Nintendo pour créer le multijoueur. jeux de Super Mario Strikers et les deux plus récentes aventures de Luigi’s Mansion. «Les horaires dictés par le mode histoire devaient être créés en premier. Cependant, chez NLG, nous aimons créer des jeux multijoueurs, donc ce DLC est plein de ces expériences que nous voulions partager. »

Nintendo a surpris les gens le mois dernier avec des nouvelles du prochain DLC multijoueur, mais il n’a pas beaucoup expliqué à ce sujet et n’a offert qu’un tout petit peu plus de détails dans une nouvelle interview avec nous. Le DLC se divisera en deux parties, la première fin avril et la seconde fin juillet. Chaque partie comprendra trois nouveaux mini-jeux multijoueurs locaux pour le mode ScreamPark de Luigi’s Mansion 3, et trois nouveaux costumes et sols pour le mode multijoueur ScareScraper de chasse aux fantômes du jeu, selon Nintendo. Les costumes font ressembler Luigi à un chevalier, à une momie ou à Elvis, et les nouveaux sols correspondent à ces thèmes.

Le DLC de Luigi’s Mansion 3 ajoutera de nouveaux étages thématiques à son mode multijoueur ScareScraper

“Lorsque vous jouez à ScareScraper tout en étant équipé d’un costume supplémentaire, un étage identique à ce costume apparaîtra et des fantômes qui n’apparaissent qu’à cet étage apparaîtront”, a déclaré l’un des producteurs du jeu, Yoshihito Ikebata, à Kotaku. “Si vous attrapez ces fantômes, ils seront ajoutés à la galerie, donc j’aimerais que les joueurs visent leur achèvement.”

Les mini-jeux ScreamPark, dont Nintendo a encore moins parlé, développent un mode qui, selon le producteur Kensuke Tanabe, n’était même pas censé être à l’origine dans le jeu. “Le ScareScraper multijoueur était un mode que nous avions prévu depuis le début, mais avec ScreamPark, nous n’avions à l’époque qu’une expérience de communication locale à huit joueurs”, a-t-il déclaré, rappelant les premiers jours du développement de Luigi’s Mansion 3. “Cependant, quand nous avions huit personnes jouant sur une console Nintendo Switch posée sur une table, c’était vraiment amusant avec ce groupe de huit personnes regroupées et jouant.” Il avait encouragé l’équipe à construire le mode, mais ce n’était pas ‘ Il n’est pas possible d’intégrer toutes leurs idées multijoueurs dans le jeu avant sa sortie en octobre dernier.

Le nouveau DLC ajoutera des mini-jeux multijoueurs ScreamPark comme celui-ci

Tout cela peut être bien beau, mais comme Holliday l’a noté, et comme nous l’avons suggéré dans l’interview, le multijoueur n’est pas vraiment le tirage au sort pour un jeu Luigi’s Mansion 3. Alors, pourquoi ne pas ajouter des étages DLC pour un seul joueur ou même un autre hôtel?

“Je n’avais pas du tout pensé à ajouter des étages de jeu unique”, a déclaré Tanabe, notant que cela pourrait interrompre le cours du jeu. «Dans Luigi’s Mansion 3, il a une introduction, un développement, une tournure et une conclusion solides. Par conséquent, en insérant un étage supplémentaire, il y aurait une incohérence avec le réglage et l’ordre chronologique, et nous finirions par recommencer l’histoire de manière incomplète, ce que le joueur aurait déjà dû terminer. Je ne voulais pas faire ça. “

«De plus, si nous créons un deuxième hôtel, il faudra beaucoup de temps pour se développer», a ajouté Ikebata, «ce serait donc difficile.»

Il semble que le DLC solo ait été au moins envisagé par la principale équipe de Next Level Games qui a créé le jeu. “Au tout début, NLG avait envie de faire une extension pour un seul joueur, mais cela s’est estompé rapidement”, a déclaré Holliday. En ce qui concerne le contenu multijoueur supplémentaire, il a déclaré que l’équipe «avait beaucoup d’idées multijoueurs qui seraient amusantes à développer et à partager avec les fans qui se faisaient couper. Faire des jeux en mode histoire est un processus difficile et plus lent, en termes de développement, que les modes multijoueurs, nous avons donc fini par les pousser vers le DLC. Le développement de DLC multijoueur sera une nouvelle pause pour NLG et forcera un certain exercice de notre «cerveau multijoueur». Un avantage supplémentaire est que les idées solo découpées peuvent être enregistrées pour autre chose à l’avenir. »

L’équipe semble néanmoins reconnaître pourquoi les joueurs pourraient être sceptiques quant à ce type d’ajout au jeu, mais ils encouragent les joueurs à attendre et à voir. “Si vous avez apprécié ou été simplement intrigué par la partie multijoueur de Luigi’s Mansion 3”, a déclaré Holliday, “vous allez trouver du plaisir dans ce DLC.”

Nous ne nous sommes pas contentés de parler de contenu téléchargeable avec l’équipe de Luigi’s Mansion 3. Nous en saurons plus sur les fantômes du jeu, l’argent, ce moment avec Morty et plus dans les prochains jours.

