Les développeurs de Mafia III se préparent à dévoiler leur nouveau projet

L’étude derrière Mafia III, Hangar 13, est presque prêt à révéler son prochain grand projet. Mais ce développeur n’est pas la seule équipe de 2K Préparer une révélation. Une étude sans nom située dans Silicon Valley Il montrera également quelque chose d’important au cours des prochains mois.

Karl Slatoff, président de Take-two, a avancé ces futures révélations lors d’une assemblée générale. Slatoff ne pouvait pas parler des données spécifiques du titre de Hangar 13, mais a promis que nous aurions plus d’informations au cours des prochains mois. Apparemment, il en va de même pour le projet de Silicon Valley

Même si Hangar 13 Il n’a pratiquement rien dit sur son jeu actuel, on sait qu’il va se concentrer sur des thèmes “matures”. Le directeur du jeu, Haden Blackman, Il a partagé cela dans une interview il y a un an. Les fans de Mafia III Ils devraient probablement anticiper un changement de ton dans le nouveau projet de l’étude. Au cours de cette interview, Blackman a été très clair en disant que son équipe voulait explorer quelque chose d’un peu plus “d’inspiration et de motivation”.

Via: VG247

