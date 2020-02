Les développeurs de Metro sont ravis de quelque chose de non divulgué sur PS5 et Xbox Series X

Bien que Microfost et Sony aient déjà révélé certains détails sur la Xbox Series X et la PlayStation 5, il est connu que beaucoup plus de choses manquent à montrer et bien que pour le moment la position des deux sociétés soit la prudence, il y a ceux qui s’aventurent un peu pour élever le battage publicitaire, en tant que développeurs de la franchise Metro à succès.

Lors d’une interview avec Digital Foundry (via Video Games Chronicle), Oles Shishkovstov, directeur technologique de 4A Games, a parlé de l’arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X et de ses possibilités en termes de graphisme. En ce sens, et compte tenu du fait que la société dispose déjà de kits de développement pour les deux consoles, Shishkovstov a déclaré: “nous travaillons totalement sur le ray tracing et nous laissons de côté les techniques et les chemins de code de la vieille école. En interne, nous vivons beaucoup et nous avons obtenu des résultats spectaculaires jusqu’à présent. Ils devront attendre de voir ce que nous mettrons en œuvre dans nos futurs projets. “

Cependant, en plus de l’enthousiasme que suscite e 4A Games pour travailler avec le nouveau matériel PlayStation et Xbox, le manager a reconnu qu’il y avait d’autres détails qui lui plaisaient davantage: “Je suis plus excité par des choses qui n’ont pas été révélées.”

