Les développeurs de Mortal Kombat 11 tweetent en direct le premier film ce soir

Contrairement à la plupart des films de jeux vidéo, en particulier aux premières tentatives, le film Mortal Kombat de 1995 n’est pas terrible. Si vous souhaitez voir à quel point il n’est pas terrible, vous pouvez le regarder ce soir aux côtés de l’équipe de Mortal Kombat 11 en direct.

À 19 h PT / 22 h HE, le compte Twitter officiel de Mortal Kombat 11 commencera à regarder et à tweeter le film original. Vous pouvez utiliser le hashtag #MortalKombatWatchParty si vous démarrez le film en même temps, soit via votre copie personnelle, soit via Netflix.

Le film original de Mortal Kombat présentait un casting vraiment inspiré. Christopher Lambert a joué le rôle de Raiden, tandis que Bridgette Wilson de Billy Madison, célèbre, a joué Sonya Blade. Le co-créateur de la série Ed Boon a interprété la voix de Scorpion lui-même, car personne ne pouvait égaler ces tuyaux gravement.

Le premier film de Mortal Kombat semblait comprendre l’attrait des jeux, ce qui n’était pas uniquement gore. Au lieu de cela, les cinéastes ont gardé la légèreté et le fromage intacts pour un plaisir campy qui tient toujours aujourd’hui.

Les films suivants ne pouvaient pas correspondre à la qualité de l’original. Le site sœur de GameSpot, Metacritic, énumère Mortal Kombat: Annihilation à un score de critique moyen de 11/100, avec la révision et la cohérence narrative, deux critiques courantes. D’autres franchises de combat ont subi un sort similaire en essayant de s’adapter au cinéma, notamment Street Fighter et Dead or Alive.

Un nouveau film Mortal Kombat devrait sortir début 2021 et ne sera pas connecté aux autres films. La production a commencé en septembre dernier.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: revue vidéo de Mortal Kombat 11

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.