Les développeurs de Mortal Kombat ont presque fait un jeu Star Wars

Aujourd’hui, NetherRealm Studios Il est célèbre pour son travail dans la saga de Combat mortel, et plus récemment, L’injustice. Mais que se serait-il passé si, au lieu de continuer à travailler sur Mk, l’étude aurait choisi de travailler Star wars? Selon son co-fondateur, John Tobias, c’était presque une réalité.

Pendant le nouvel épisode de Mortal PodKast, Tobias Il a parlé en profondeur de l’histoire de la franchise ainsi que de l’équipe qui l’a créée à l’époque, Midway, et cela finirait par devenir NetherRealm Contrairement à son autre co-créateur, Ed Boon, Tobias Il ne travaille plus dans la série, mais continue évidemment de le soutenir à chaque nouvelle version. Cependant, après avoir terminé le premier Combat mortel, l’équipe ne voulait pas faire de suite, à la place, il était prévu de travailler sur un jeu de Star Wars

Combat mortel C’était tellement réussi, qu’ils ont dû faire une suite, mais avant ça, Tobias et son équipe faisait pression sur l’administration pour qu’elle fasse un jeu de Star Wars:

«Je me souviens avoir eu une vague idée de l’endroit où irait l’histoire de Mortal Kombat II. Nous ne pensons pas que cela aurait une suite. En fait, lorsque nous avons terminé le premier jeu, Ed Boon et moi avons pensé “Oh, que ferons-nous maintenant?” Et nous voulions vraiment faire un jeu Star Wars, nous poussions notre direction à nous quitter. Mais bien sûr, le jeu a été un grand succès et ils voulaient que nous fassions une suite. »

Malheureusement Tobias n’a pas fourni plus de détails sur le jeu de Star wars que l’étude voulait que je fasse, mais elle a révélé que la saga a eu un fort impact sur la création de Combat mortel. D’accord avec Tobias, lui et son équipe savaient qu’ils voulaient que le premier match implique qu’il y a un monde plus grand Combat mortel que seul le jeu vidéo, un concept qui a été inspiré par le travail de George Lucas

Et puisque nous parlons Combat mortel, rappelez-vous que le mois prochain débutera Spawn, le sixième combattant téléchargeable pour Mortal Kombat 11. Si vous, comme nous, ne pouvez plus attendre de voir à quoi ressemble cet anti-héros dans le jeu de combat populaire de NetherRealm, alors vous serez sûrement intéressé de savoir quand vous pourrez voir leur premier gameplay. Si c’est le cas, cliquez sur ce lien pour connaître la réponse.

Source: Mortal PodKast

