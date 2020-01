Les développeurs de Moving Out discutent de la conception de leurs niveaux de coopération chaotiques

Moving Out, un jeu qui est essentiellement trop cuit! s’il s’agissait de déménager de votre maison, cela semble bien se baser sur le dernier blog de développement. Là, les architectes du jeu ont donné un aperçu rapide de la façon dont ils conçoivent les niveaux de leur jeu, en utilisant un niveau appelé Hoop House comme exemple. Hoop House est inspiré par l’une des maisons d’enfance de la vie réelle du designer, avec quelques légers changements pour rendre la maison moins habitable et plus apte à un gameplay coopératif. Après tout, comment autrement Moving Out atteindra-t-il le même degré de chaos tirant les cheveux qui a forcé presque tous les Overcooked! fan de faire la paix avec leur dieu? Le processus en huit étapes ci-dessous donne un bref aperçu de la façon dont les différentes équipes derrière le jeu travaillent ensemble pour faire de leurs visions une réalité colorée et amusante.

Le processus de création d’un niveau Moving Out comporte plusieurs étapes…

1. Recherche

2. Croquis au crayon de l’idée

3. Prototype dans probuilder

4. Playtest

5. Commentaires et corrections

6. Art Pass (l’équipe artistique rend tout cela agréable en travaillant avec des designers pour s’assurer qu’ils ne cassent pas le gameplay).

7. Final Design Pass (Une fois l’art terminé, le niveau est renvoyé aux concepteurs afin qu’ils puissent implémenter des collisionneurs et vérifier le gameplay.)

8. Niveau d’assurance qualité

… Une fois que tout est terminé, nous avons un beau niveau fini prêt à jouer!

C’est assez simple, mais c’est cool d’apprendre le travail qui consiste à transformer une vieille maison du monde réel en un niveau jouable. Moving Out vise une date de sortie 2020 sur Switch et d’autres plateformes – allez-vous l’essayer?