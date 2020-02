Les développeurs de Mutant Year Zero présentent leur titre exclusif pour Epic Games Store

On ne peut guère penser à une plateforme de distribution sans exclusivités qui cherchent à attirer le public et dans le cas des jeux vidéo n’est pas différent. En ce sens, en plus de pénétrer la scène des jeux PC, Epic Game Store a opté pour des exclusivités et ceux qui ont apprécié la stratégie et l’action de Mutant Year Zero auront un prétexte idéal pour approcher la plateforme.

L’équipe de développement The Bearded Ladies et le distributeur Funcom ont présenté Corruption 2029, une livraison qui sera lancée exclusivement pour Epic Games Store le 17 février en échange de 19,95 $ USD et qui reprend certains éléments de la proposition stratégique de Mutant Year Zero: Road à Eden, jeu qui a eu un très bon accueil sur PS4, Xbox One et PC. Selon des informations officielles, Corruption 2029 se déroulera dans un avenir post-apocalyptique dominé par des créatures et des androïdes qui ont plongé la planète dans le chaos.

En termes de jeu, Corruption 2029 est défini comme une livraison inspirée par l’action stratégique et les règles de XCOM, tandis que son thème et son histoire montrent des influences claires de Terminator. Quant à sa proposition de jeu, le nouveau titre de The Bearded Ladies privilégiera la furtivité et l’analyse de l’environnement pour concevoir une stratégie qui définit s’il est préférable d’attaquer, de rester immobile ou de défendre.

