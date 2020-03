Les développeurs de NieR préparent quelque chose pour célébrer le 10e anniversaire de la série

Bien que la série NieR ait réussi à capter l’attention de nombreux fans jusqu’à sa deuxième itération, NieR: Automata, la vérité est que le premier titre de la franchise est arrivé il y a près de 10 ans. En fait, dans quelques jours, cet anniversaire sera célébré. Une série de concerts et de performances orchestrales était attendue en mars, mais a été annulée en raison du risque de coronavirus. Compte tenu de cela, les créatifs en charge de la série ont révélé qu’ils ne laisseraient pas cet événement passer inaperçu.

Selon Siliconera, cela a commencé après l’annulation de ces présentations, le producteur de la franchise, a été confirmé. Yosuke Saito, n’a pas permis à l’humeur de décliner, car il a annoncé qu’il organiserait une célébration le 29 mars, et le célèbre directeur de NieR: Automata l’accompagnera.

«Je ferai quelque chose le 29 mars. Au moins, si c’est juste quelque chose avec Yoko-san et moi, nous ferons quelque chose. Parce que c’est le 10e anniversaire, nous le ferons pendant 10 heures d’affilée », a-t-il déclaré en guise d’invitation aux fans. Par la suite, Yoko Taro a confirmé qu’il sera présent à l’événement.

Bien qu’il soit déjà connu qu’il y aura quelque chose en rapport avec NieR le 29 mars, aucun autre détail n’a été révélé. Ainsi, nous ne savons pas si ce sera une annonce ou s’il y aura une émission spéciale pour célébrer avec les fans, même si, à en juger par les commentaires du producteur, nous pourrions nous attendre à quelque chose de similaire à une vidéo.

Un nouveau titre de série arrive-t-il?

Il est important de dire que cette transmission est quelque peu suspecte. D’autant plus que les premiers jeux NieR: Replicant et NieR: Gestalt sont arrivés sur PlayStation 3 et Xbox 360 le 22 avril au Japon. Plusieurs indices suggèrent qu’un jeu de franchise pourrait être annoncé prochainement et la vérité est que l’idée ne semble pas si farfelue si l’on considère le succès de NieR: Automata. Cependant, rien n’est confirmé, nous vous recommandons donc d’attendre cette célébration préparée par ces développeurs.

Et vous, serez-vous au courant de cette célébration? Avez-vous joué tous les titres NieR ou Drakengard? Souhaitez-vous qu’un nouveau titre soit annoncé? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que dans le cadre de ces célébrations d’anniversaire, Square Enix a ouvert un site Web commémoratif et a également enregistré quelque chose en rapport avec NieR, qui paierait pour la spéculation d’un nouveau titre. En fait, Saito a annoncé plus tard qu’un “titre non annoncé” figurait parmi les plans de l’entreprise. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à NieR si vous consultez cette page.

