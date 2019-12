Les développeurs de Picontier souhaitent à tous de joyeuses fêtes

Les développeurs de Picontier ont affiché une image spéciale pour célébrer le temps des fêtes.

L'image ci-dessous montre une fête des fêtes qui se déroule dans le jeu. Il est également accompagné d'une légende disant qu'ils espèrent «faire le meilleur jeu possible en 2020»:

Un grand merci à tous nos fans qui ont soutenu #Picontier et nos #screenshotsaturday posts cette année; nous sommes ravis de continuer à travailler dur pour créer le meilleur jeu possible en 2020! Nous vous souhaitons à toutes et à tous de joyeuses fêtes et une excellente année! pic.twitter.com/CYhBNPGROx

– Picontier (@picontier) 21 décembre 2019

Qu'est-ce que tu penses?

Merci, Brandon.

