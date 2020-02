Les développeurs de Rainbow Six Siege veulent que le jeu devienne gratuit à un moment donné

Par Sherif Saed,

Rainbow Six Siege pourrait un jour être entièrement gratuit.

Rainbow Six Siege développeur Ubisoft n’est pas contre un jour rendre le jeu gratuit.

Le directeur du jeu, Leroy Athanassoff, a déclaré à PC Gamer que l’équipe était d’accord avec l’idée, mais certaines choses devaient être déterminées en premier.

“Vous avez besoin de certaines fonctionnalités prêtes à être un bon jeu gratuit et à succès”, a déclaré Athanassoff, soulignant que le smurfing est quelque chose que l’équipe devra trouver une solution avant de devenir free-to-play.

Le Schtroumpf est ce que les joueurs appellent cela lorsque les vétérans créent de nouveaux comptes pour jouer contre des joueurs de bas niveau et inexpérimentés. Parce que le jeu prend un certain temps pour déterminer les compétences des joueurs, les smurfers obtiennent quelques jeux à faible stress où ils peuvent dominer les débutants, une expérience qu’ils ne peuvent pas obtenir sur leur compte principal.

C’est déjà un problème majeur dans Siege, et vous pouvez imaginer à quel point le smurfing deviendrait encore plus important s’il ne coûtait rien pour créer un nouveau compte.

Ubisoft voit également cela comme un problème, et le développeur estime que la solution réside dans la création d’un système qui pourrait suivre les compétences des joueurs et leur attribuer rapidement le rang approprié. Une partie de cela consiste à observer plus que des statistiques de gains / pertes pour les joueurs suspects.

«Ce qui est important pour nous, c’est que nous découvrions dès que possible qu’un joueur est hautement qualifié dans les choses qui comptent. Le problème en ce moment est que vous pouvez jouer un certain nombre de matchs avec des joueurs de cuivre pendant que vous êtes un diamant », a expliqué Athanassoff.

En fin de compte, cependant, la décision de passer au free-to-play appartient à l’éditeur.

«C’est une décision d’entreprise. Je pense que sur l’équipe de développement, nous voulons cela à un moment donné. Nous voulons que le jeu soit accessible à tous », a-t-il ajouté.

Même lorsqu’il n’est pas gratuit, Siege continue de battre des records quatre ans plus tard. Ubisoft a déjà partagé ses plans de contenu pour l’année en cours ainsi que l’année prochaine.

