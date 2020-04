Les développeurs de remake de Final Fantasy 7 expliquent comment et pourquoi ils ont changé de combat dans une nouvelle vidéo

Final Fantasy VII Remake est presque sur nous, et le dernier épisode de la série de vidéos Inside Final Fantasy VII Remake est là pour nous préparer pour les batailles du jeu. Alors que l’épisode 1 était une introduction générale et l’épisode 2 axé sur l’histoire, le troisième épisode de cette série documentaire, intégré ci-dessous, plonge profondément dans le nouveau système de combat pour le remake.

Le système de combat retravaillé est né parce que l’action est «le style dominant en ce moment», selon le réalisateur et concepteur Tetsuya Nomura. Cependant, les chiffres et les statistiques qui s’envolent des ennemis pendant le combat ont été maintenus car “ils font de Final Fantasy ce qu’il est”.

Le système de combat a été conçu en pensant que cela fonctionnerait s’il était conçu pour la première fois aujourd’hui, mais les développeurs signalent qu’il était difficile de décider à quel point il serait axé sur l’action et si des choses comme les réflexes serait important. Le mode classique, qui automatise une grande partie des combats et permet aux joueurs de se concentrer sur leurs choix via les menus, a été inclus parce que de nombreux fans en ligne craignaient de ne pas pouvoir jouer car ils ne sont pas bons dans les jeux plus d’action.

Materia jouera un rôle plus important dans ce jeu par rapport à l’original, et les développeurs espèrent que les joueurs qui meurent dans des combats de boss changeront leur Materia avant d’essayer à nouveau pour voir ce qui fonctionnera. En parlant de patrons, ils ont été révisés de manière assez substantielle, comme le montre cette vidéo. Ils sont tous basés sur des phases maintenant, se déplaçant entre différentes étapes rythmées par des cinématiques, et suivent les principes de Jo-Ha-Kyu – c’est-à-dire un démarrage lent, une pause rapide, puis une fin rapide.

Il y a aussi une attaque de bousculade de Chocobo montrée, ce qui est un vrai régal.

L’histoire est également discutée plus loin dans la vidéo, et il est dit que dans la seconde moitié du jeu, les personnages connaîtront beaucoup de croissance. Les sous-quêtes ont été déplacées pour mieux s’adapter au rythme de la narration du remake, et les mini-jeux sont conçus pour s’intégrer au reste de l’intrigue. On dit que le jeu est plus «axé sur l’histoire» que «monde ouvert».

Selon l’endroit où vous vivez, vous pourriez déjà avoir les mains sur Final Fantasy VII Remake – il a été expédié tôt à certains endroits. Le jeu, qui couvre la partie Midgar de l’original, sera considérablement élargi par rapport au classique PlayStation 1.

