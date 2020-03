Les développeurs de Rockstar commencent à travailler à domicile pour s’isoler du coronavirus

Par Emily Gera,

Les développeurs de Rockstar ont commencé à travailler à distance dans le but de limiter la propagation de COVID-19.

Un tweet du compte officiel de Rockstar a confirmé aujourd’hui que le studio a “mis en œuvre des politiques de travail à domicile” dans ses bureaux et studios internationaux “[i]n l’intérêt de réduire l’impact possible de COVID-19 ».

«Après d’importantes recherches et consultations avec nos équipes à travers le monde, nous avons commencé à déployer des solutions de travail à distance dans le monde entier au cours de la semaine dernière, et nous sommes convaincus que nous avons un système robuste en place pour que nos équipes puissent continuer leur travail avec un minimum de perturbations. “

«Nos jeux en ligne continueront de fonctionner comme d’habitude, et toutes les équipes d’assistance resteront disponibles pour nos joueurs. La santé et la sécurité de nos employés et de leurs familles demeurent notre priorité absolue, et nous continuerons d’adapter nos pratiques à la situation à mesure qu’elle évolue. Nous apprécions votre patience et votre compréhension et vous souhaitons, à vous et à vos familles, le meilleur de la santé pendant cette période inhabituelle. »

Le fabricant de GTA est le dernier développeur à avoir agi en tant que craintes d’une aggravation de la montée de l’épidémie. La semaine dernière, le développeur de Destiny, Bungie, a annoncé qu’il déménagerait indéfiniment tout le personnel à domicile.

Par ailleurs, Microsoft a également demandé au personnel de son siège de Seattle ainsi qu’à ceux de San Francisco de travailler de chez lui jusqu’au 25 mars. Bungie et Microsoft sont principalement basés à Seattle, qui a actuellement le taux de mortalité par coronavirus le plus élevé du pays avec dix décès.

