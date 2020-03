Les développeurs de STALKER 2 publient la première capture d’écran de la longue suite en cours de développement

Par Emily Gera,

Lundi 23 mars 2020 16:17 GMT

Le développeur GSC Game World a publié la première capture d’écran de sa suite prévue depuis longtemps pour Stalker.

Chers harceleurs,

Voici votre premier aperçu de S.T.A.L.K.E.R. 2: pic.twitter.com/HGOixm11M7

– S.T.A.L.K.E.R. OFFICIEL (@stalker_thegame) 23 mars 2020

Hélas, ce n’est qu’une seule capture d’écran, mais c’est certainement Stalker: une anomalie étrange apparaît au-dessus des voitures abandonnées dans une zone boisée sombre.

Dans une publication Facebook de l’équipe de développement, GSC décrit la suite de Stalker comme «notre jeu le plus ambitieux à ce jour. Il restera fidèle à l’héritage légendaire. »

Nous connaissons la suite de Stalker depuis un certain temps maintenant – en fait, elle a été annoncée deux fois après une première annulation du jeu. La première tentative remonte à 2010, lorsque le studio a annoncé que le jeu serait construit sur un nouveau moteur. Plus d’un an plus tard, des rapports ont commencé à arriver concernant la fermeture du studio de GSC et l’annulation de STALKER 2 avec. L’équipe a été dissoute et le studio a fermé ses portes avant de reprendre vie en 2014.

Lorsque le titre a été réannoncé en 2018, son site officiel a suggéré une fenêtre de sortie 2021 – cependant, jusqu’à présent, il n’y a toujours pas de mot sur une date de sortie spécifique pour la suite. Le développeur promet plus à venir en 2020.

