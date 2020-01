Les développeurs de Tarkov disent que l’ajout de femmes jouables serait une “ énorme quantité de travail ”

Capture d’écran: Battlestate Games (Escape From Tarkov)

Battlestate Games, le studio derrière le nouveau jeu de tir en ligne populaire Escape From Tarkov, a déclaré qu’elle n’implémenterait pas de protagonistes féminines jouables pour des raisons de “jeu” et parce que ce serait trop de travail. Pour le moment, vous ne pouvez jouer à Escape From Tarkov qu’en tant qu’homme.

“[T]il n’y aura pas de personnages féminins jouables en raison de la tradition du jeu et, plus important encore, de l’énorme quantité de travail nécessaire avec les animations, l’équipement, etc. », a déclaré la société sur Twitter hier.

Le studio a fait la déclaration à la suite de la popularité croissante du jeu de deux ans sur Twitch, qui a apporté un examen approfondi aux commentaires faits par un développeur de Battlestate Games en 2016 au sujet de la guerre dans la ville fictive de Tarkov, trop stressante pour les femmes. lui-même à partir des anciens commentaires, le studio a tweeté hier qu’ils “ne reflétaient pas la position officielle de la société” et qu’il “respectait toujours les femmes dans les guerres et les femmes militaires”. Mais ils ne vous laisseront pas jouer en tant que femme.

Escape From Tarkov se déroule dans une partie fictive de la Russie qui a été fermée après le déclenchement de la guerre entre diverses factions paramilitaires soutenues par des entreprises cherchant à prendre le contrôle. Les femmes dans le monde de Tarkov n’ont pas toutes été tuées, et certaines apparaissent même comme des personnages non-joueurs, donc l’explication de la “tradition du jeu” n’est pas claire. Les deux principales factions du jeu sont des sous-traitants militaires assez génériques et je n’ai pu trouver quoi que ce soit dans les récentes déclarations de la société indiquant pourquoi les femmes n’y seraient pas impliquées.

La quantité de travail requise pour rendre les femmes jouables est une excuse qui a également été éliminée dans le passé. En janvier 2014, le directeur créatif d’Ubisoft, Alex Amancio, a déclaré à Polygon que l’ajout de femmes au mode en ligne d’Assassin’s Creed Unity aurait nécessité deux fois plus d’animations. Le directeur de Far Cry 4, Alex Hutchison, a déclaré que les femmes avaient été exclues du mode coopératif du jeu pour la même raison plus tard cette année-là. L’ancien animateur d’Ubisoft Jonathan Cooper est alors intervenu pour être en désaccord, estimant qu’il n’aurait fallu que quelques jours de production supplémentaires.

Quelles que soient les ressources requises, les déployer ou non pour créer des personnages jouables qui représentent environ la moitié des habitants de la terre est clairement un choix auquel les développeurs ont dit non. Battlestate Games n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

.