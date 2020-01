Les développeurs discutent de ce qui rend les jeux Mario si magiques

Un certain nombre de développeurs ont rendu hommage à l’emblématique Mario de Nintendo dans la dernière édition de Retro Gamer. On leur a demandé pourquoi ils pensaient que les jeux Mario étaient si magiques? Des développeurs tels que John Romero, Ste Pickford, Chris Sutherland, Derek Yu et Julian “Jaz” Rignall ont expliqué exactement pourquoi la série est si appréciée des joueurs du monde entier. Vous pouvez lire leurs pensées complètes dans la dernière édition de Retro Gamer.

Jon Romero révèle comment «le contrôle incroyable et la grande variété des huit mondes» ont conduit id Software à lancer une conversion PC de Super Mario Bros 3 vers Nintendo, tandis que Ste Pickford est impressionné par le fait que Mario «saute sur les ennemis pour les tuer» mécanicien, en nous disant “ça m’ennuie quand il est utilisé dans d’autres jeux car il se sent comme une caractéristique unique de Mario, et que vous ne devriez pas arnaquer.”

Derek Yu’s Spelunky a été inspiré par la série Super Mario avec Derek révélant qu ‘«une chose que j’ai étudiée de près tout en travaillant sur Spelunky était les petites touches dans les jeux Mario – les« poofs »qui apparaissent lorsque Mario s’exécute, les étincelles qui apparaissent quand il attrape un pièce de monnaie, etc. Pour moi, une grande raison pour laquelle Mario est si agréable sont ces fioritures dont nous ne sommes pas toujours conscients mais que nous ressentons certainement en jouant. »

