Les développeurs du Mega Man Battle Network discutent du potentiel d’une nouvelle entrée dans la série

Ce n’est plus un mystère maintenant que les jeux Mega Man Battle Network ont ​​des dizaines de fans à travers le monde – dont beaucoup souhaitent toujours voir la série faire un retour moderne sous une forme ou une autre. Eh bien, les développeurs originaux de la série semblent également comprendre cette demande et ont partagé leur point de vue sur ce qui serait nécessaire pour une suite potentielle!

Que faudrait-il, demandez-vous? Lors d’une interview avec TV Tokyo, les développeurs de Capcom Kazuhiro Tsuchiya et Eguchi Meijin ont discuté du rôle de la série dans la “ prédiction ” des tendances technologiques d’aujourd’hui (par exemple, les assistants virtuels). Pour eux, cet aspect futuriste mais réaliste des jeux était leur force – et Capcom aurait besoin de faire preuve d’imagination pour répéter la même magie:

Tsuchiya: Chaque série a ses propres fans, et j’ai entendu beaucoup de voix demander des suites. Il n’y a pas de règle qui dit “nous n’allons pas faire de suites de ce jeu”. Cependant, nous sommes fiers que Rockman EXE soit le meilleur contenu à l’époque, et les idées superficielles ne sont pas la réponse aux voix avides. Pour faire une suite, nous aurions besoin d’idées et de préparations minutieuses, des tendances de l’époque et de savoir si le marché est mûr pour cela… Nous avons besoin de tous ces facteurs pour être parfaitement de notre côté

Eguchi: Certaines parties étaient dues à des coïncidences, mais comme on nous dit que “vous avez prédit l’avenir”, ces jeux ont répondu aux attentes. Surmonter ces composants n’est pas une tâche facile. Nous devons surmonter notre imagination en répondant aux attentes. Si les conditions pour que nous soyons si confiants se produisent, alors il pourrait y avoir une chance

Si vous souhaitez lire l’interview entièrement traduite, qui couvre également la création de la série et plus encore, vous pouvez trouvez tout à Rockman Corner.

